【天生我才】美國女子表演胸部碎大石　不是武器而是發達捷徑

天生我才必有用，女性的豐滿身材，除了能用作哺乳及有視覺美感外，竟然可以作為「武器」，不是抽水而是美國有一位天生豐滿的女士Susan Sykes，用胸部擊碎無數硬物，包括水泥磚、玻璃樽、汽水罐、西瓜等，近日她參加克羅地亞的真人騷表演，再一次震驚世界，而她接受訪問時憶述她11年來，以胸部擊碎物品的表演，為她換來了名與利，但她的胸部也出現職業勞損，並非一味的譁眾取寵。

Susan表演胸部壓爆汽水罐，威力不講得笑。（Youtube影片截圖）

美國女子Susan Sykes，近日參加克羅地亞的真人騷，甫出場觀眾已被她超級豐滿的上圍嚇親，但視覺效果不及之後的表演來得震撼，Susan開始用胸部擊向汽水罐，只見罐子馬上壓扁，更精彩的隨之而來，她竟然用胸部壓爆西瓜，濺得到處也是瓜肉，她胸部的威力明顯非常人能及，絕對是人間凶器。其後Susan再用胸部擊斷棒球棍及水泥磚，畫面震驚全世界，雖然最終未能在比賽入圍，但她已成為網民焦點。

Susan歷年胸部碎硬物過程：

+ 9 + 8 + 7

Susan以柔軟胸部，挑戰擊碎堅硬的水泥磚。（Youtube影片截圖）

其實Susan並非無名之輩，她在2008年已參加真人騷《全美一叮》，也是表演用豐滿胸部擊碎硬物，被網民稱她為「Busty Heart」，其後她還參加過德國的真人騷，進入了半準決賽，多年來憑著這門特殊技能，在世界各地表演，又參演電影《大鈍裁者》，由無業遊民變得名成利就，更在美國緬因州購入一個小島居住，過上半退休生活。Susan接受媒體訪問，表示自己16歲時，一直因身材而被其他女同學取笑，直至她開發出這項技能，人生才開始改變，但她也有職業勞損的煩惱，在日本一次表演時，對方安排了陶瓷製的瓦片給她，表演後她的胸部紅腫了足足兩星期，可說有苦自己知。