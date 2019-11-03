【怪奇物語】新一季將加入4個新角色　預計最快2021年上架

Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季於今年暑假上架，10月初就宣布會開拍第四季的消息。日前外國傳媒TVLine就透露了創作人Duffer Brothers正在為新一季尋找四位新角色，不過暫時Netflix和製作團隊方面就沒有就此事作出任何回應。據報道指，這四個新角色其中三位是青少年，角色造型分別為運動健將、重金屬風格及跟辛潘（Sean Penn）在1982年電影《Fast Times at Ridgemont High》中的角色Jeff Spicoli，而另一個角色的年紀就比較大。

其實在10月初發布的前導預告中，加上第三季結尾Joyce（Winona Ryder飾）帶著Will（Noah Schnapp飾）、Eleven（Millie Bobby Brown飾）和Jonathan（Charlie Heaton飾）離開Hawkins小鎮，加上Hopper生死未卜，我們能夠預知到新一季的劇情不會只留在Hawkins。另外，TVLine亦表示得到內幕消息指第四季同樣共8集，並預計在未來幾個月開始拍攝，最快要到2020年8月才完成拍攝，相信劇迷都要等到2021年才有得睇。