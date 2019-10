Netflix佈陣硬撼AppleTV+開台　強勢推出4套重點電影劇集

Netflix的出現可以說是改變了傳統收看電視的模式,除了可以在不同裝置上收看喜歡的電影或劇集,還可以跟家人和朋友共享帳戶,其用戶人數亦由2011年的2,300萬激增至2019年的1.58億,而這個可觀的數字令其他平台,包括HBO、Hulu、Amazon等都加入戰團,而即將在明天上線的AppleTV+(香港上線日期為11月2日)都希望能夠在這個範疇分一杯羹。

AppleTV+為硬撼Netflix,將在上線同日推出由「水行俠」Jason Momoa主演的重頭劇《See》和關於美蘇太空競賽的《For All Mankind》,可惜《See》竟然遭外國劇評人喪踩。另一邊廂,為了迎戰AppleTV+,Netflix將於11月推出四套重點高質劇集和電影,希望能夠留住原有用戶。

AppleTV+高質新劇巡禮 超強班底坐鎮11月迎戰Netflix

《See》於11月1日跟AppleTV+同步上架。(Apple圖片)

相信一眾劇迷聽到蘋果推出影視娛樂串流平台後都萬分興奮,AppleTV+預備了不同種類的劇集滿足不同需要的劇迷,不過最令人期待的一定是打頭陣的《重見光明》(See)。一共十集的《See》將於11月1日同步上架,有《飢餓遊戲》導演Francis Lawrence執導,更有「水行俠」Jason Momoa擔正,每集拍攝花費高達1500萬美元,即每集約1億港元。可惜一眾外國劇評人搶先看完3集後,竟然一面倒給負評,在爛番茄只奪得46%的分數,完全不合格。

綜合外國多位劇評人的評論,幾乎所有人都認為劇集雖然設定於發生瘟疫後的未來,當所有人類都喪失視覺的時候,人同人之間如何溝通,在面對敵人的攻打時如何戰勝對方,但編劇和導演竟然要花3集去描述這個虛擬世界觀實在太荒謬。就算拍攝工作有多認真,都不能令觀眾完全代入,更加不能認真對待,甚至乎令人覺得有點可笑。另外,更有劇評人直言導演Lawrence以拍攝電影的手法來拍劇,感覺很不自然。加上班底認為自己正在做一件很重要的事,而忽略了如何充分運用有演技的演員們和說故事的重要性,就好像所有事看起來都很做作:「睇咗3集都仲未入戲肉,成套劇冇樣嘢Work!」

《The King》

上架日期:11月1日

電影改編自莎士比亞原著《Henriad》,由《Call Me By Your Name》的人氣男主角Timothée Chalamet主演,主要講述一向我行我素的Prince Hal在父王去世後,受封為亨利五世國王。可惜這位國王很不情願地面對當時混亂的局勢,在英法戰爭爆發之時,他以令人欽佩的無畏精神帶領萎靡不振的帝國對抗外敵。另外,值得留意的是,電影中還有Johnny Depp女兒Lily-Rose Depp和留長了頭髮的Robert Pattinson飾演法國王子,相信已經足夠觀眾追看。

《The End of the F***ing World》第二季

上架日期:11月5日

這套黑色戲劇在2017年播出首季後,深受年輕劇迷歡迎,亦在爛番茄奪得96%的高分。首季主要講述17歲的男主角James(Alex Lawther飾)認為自己是位心理變態者,他冷血無情兼喜愛殺生。他原本計劃殺掉接近自己的叛逆少女Alyssa(Jessica Barden飾),但兩人竟然異常地合拍,令他決定延遲殺人計劃,跟她一起離家出走開始一場Road trip,更發展出一段叛逆愛情。不過因為留下一大伏筆,而令劇迷抱怨何時才推出第二季。早前Netflix就突然發布全新海報,並宣布共8集第二季將於11月5日上架。

《The Crown》第三季

上架日期:11月17日

改編自英女王生平的《The Crown》自2016年播出首季已經深受劇迷歡迎,成為Netflix的王牌劇集,就連英女王都是粉絲。第三季就開始描述英女王伊利沙白二世正式步入中年,所以改由英國國寶級演員的Olivia Colman接棒,冇得再看Claire Foy的精彩演出,不過Colman同樣好戲,相信大家都很期待她的演出。另外,劇情亦會描寫英女王妹妹瑪嘉烈公主的故事,角色由Helena Bonham Carter飾演。

《The Irishman》

上架日期:11月27日

這套Netflix年度鉅作班底及演員陣容超強勁,除了由知名導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導,更由兩大影帝羅拔迪尼路(Robert De Niro)與阿爾柏仙奴(Al Pacino)主演。劇情主要講述美國著名工會領袖Jimmy Hoffa(阿爾柏仙奴飾)於1975年離奇失蹤後疑遭殺害的真人真事,而Joe Pesci飾演的黑幫首領就聘請綽號「The Irishman」的Frank Sheeran(羅拔迪尼路飾)暗殺對方。早前電影在紐約電影節舉行全球首映,播出後大獲好評,更於爛番茄勇奪100%滿分。