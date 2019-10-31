Netflix佈陣硬撼AppleTV+開台　強勢推出4套重點電影劇集

Netflix的出現可以說是改變了傳統收看電視的模式，除了可以在不同裝置上收看喜歡的電影或劇集，還可以跟家人和朋友共享帳戶，其用戶人數亦由2011年的2,300萬激增至2019年的1.58億，而這個可觀的數字令其他平台，包括HBO、Hulu、Amazon等都加入戰團，而即將在明天上線的AppleTV+（香港上線日期為11月2日）都希望能夠在這個範疇分一杯羹。

AppleTV+為硬撼Netflix，將在上線同日推出由「水行俠」Jason Momoa主演的重頭劇《See》和關於美蘇太空競賽的《For All Mankind》，可惜《See》竟然遭外國劇評人喪踩。另一邊廂，為了迎戰AppleTV+，Netflix將於11月推出四套重點高質劇集和電影，希望能夠留住原有用戶。

AppleTV+高質新劇巡禮 超強班底坐鎮11月迎戰Netflix

《See》於11月1日跟AppleTV+同步上架。（Apple圖片）

相信一眾劇迷聽到蘋果推出影視娛樂串流平台後都萬分興奮，AppleTV+預備了不同種類的劇集滿足不同需要的劇迷，不過最令人期待的一定是打頭陣的《重見光明》（See）。一共十集的《See》將於11月1日同步上架，有《飢餓遊戲》導演Francis Lawrence執導，更有「水行俠」Jason Momoa擔正，每集拍攝花費高達1500萬美元，即每集約1億港元。可惜一眾外國劇評人搶先看完3集後，竟然一面倒給負評，在爛番茄只奪得46%的分數，完全不合格。

Jason Momoa演10億港元製作AppleTV+重頭劇 水行俠變盲都超好打

綜合外國多位劇評人的評論，幾乎所有人都認為劇集雖然設定於發生瘟疫後的未來，當所有人類都喪失視覺的時候，人同人之間如何溝通，在面對敵人的攻打時如何戰勝對方，但編劇和導演竟然要花3集去描述這個虛擬世界觀實在太荒謬。就算拍攝工作有多認真，都不能令觀眾完全代入，更加不能認真對待，甚至乎令人覺得有點可笑。另外，更有劇評人直言導演Lawrence以拍攝電影的手法來拍劇，感覺很不自然。加上班底認為自己正在做一件很重要的事，而忽略了如何充分運用有演技的演員們和說故事的重要性，就好像所有事看起來都很做作：「睇咗3集都仲未入戲肉，成套劇冇樣嘢Work！」

《The King》

上架日期：11月1日

電影改編自莎士比亞原著《Henriad》，由《Call Me By Your Name》的人氣男主角Timothée Chalamet主演，主要講述一向我行我素的Prince Hal在父王去世後，受封為亨利五世國王。可惜這位國王很不情願地面對當時混亂的局勢，在英法戰爭爆發之時，他以令人欽佩的無畏精神帶領萎靡不振的帝國對抗外敵。另外，值得留意的是，電影中還有Johnny Depp女兒Lily-Rose Depp和留長了頭髮的Robert Pattinson飾演法國王子，相信已經足夠觀眾追看。

+ 2

《The End of the F***ing World》第二季

上架日期：11月5日

這套黑色戲劇在2017年播出首季後，深受年輕劇迷歡迎，亦在爛番茄奪得96%的高分。首季主要講述17歲的男主角James（Alex Lawther飾）認為自己是位心理變態者，他冷血無情兼喜愛殺生。他原本計劃殺掉接近自己的叛逆少女Alyssa（Jessica Barden飾），但兩人竟然異常地合拍，令他決定延遲殺人計劃，跟她一起離家出走開始一場Road trip，更發展出一段叛逆愛情。不過因為留下一大伏筆，而令劇迷抱怨何時才推出第二季。早前Netflix就突然發布全新海報，並宣布共8集第二季將於11月5日上架。

《去X的世界末日》第二季11.5上架 海報暗示男主角生死成謎

《The Crown》第三季

上架日期：11月17日

改編自英女王生平的《The Crown》自2016年播出首季已經深受劇迷歡迎，成為Netflix的王牌劇集，就連英女王都是粉絲。第三季就開始描述英女王伊利沙白二世正式步入中年，所以改由英國國寶級演員的Olivia Colman接棒，冇得再看Claire Foy的精彩演出，不過Colman同樣好戲，相信大家都很期待她的演出。另外，劇情亦會描寫英女王妹妹瑪嘉烈公主的故事，角色由Helena Bonham Carter飾演。

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《The Irishman》

上架日期：11月27日

這套Netflix年度鉅作班底及演員陣容超強勁，除了由知名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，更由兩大影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演。劇情主要講述美國著名工會領袖Jimmy Hoffa（阿爾柏仙奴飾）於1975年離奇失蹤後疑遭殺害的真人真事，而Joe Pesci飾演的黑幫首領就聘請綽號「The Irishman」的Frank Sheeran（羅拔迪尼路飾）暗殺對方。早前電影在紐約電影節舉行全球首映，播出後大獲好評，更於爛番茄勇奪100%滿分。