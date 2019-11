【晨早直播室】Apple TV+頭炮劇情勁拖　影后韋花絲潘慘變蔡思貝

隨着Apple TV+前日(1/11)提前開始服務,其製作的多套頭炮作品亦正式上架,除了「水行俠」Jason Momoa主演的《重見光明》(See),雲集三大荷里活好戲之人的《晨早直播室》(The Morning Show)亦非常矚目,搞到OTT「老大哥」Netflix都推出多套電影、電視劇迎戰。

Netflix佈陣硬撼AppleTV+開台 強勢推出4套重點電影劇集

這套由珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)、麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)和史提夫加維(Steve Carell)主演的劇集一直備受期待,外國傳媒亦舖天蓋地報道有關消息,可是劇集上架後反應一般,在爛番茄(Rotten Tomatoes)中僅獲得60%新鮮度,更有不少劇評人喪踩,包括IndireWire的Ben Travers:「觀看《晨早直播室》有點像觀看電影《沽注一擲》,分別只在於劇集沒有直接望鏡頭講對白,以及幾乎所有東西都好悶。(Watching "The Morning Show" is a bit like watching "The Big Short," except nothing is said straight-to-camera and nearly everything is boring.)」

到底《晨早直播室》出了什麼問題?

備受矚目的《晨早直播室》(The Morning Show)由珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)、麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)和史提夫加維(Steve Carell)主演,在Apple TV+前日(1/11)提前開始服務上架。劇集以美國人每朝必睇的晨早新聞節目為背景,講述新聞主播面對的困難,當中更牽涉「#MeToo」事件。(Apple TV+《晨早直播室》海報)

「#MeToo」踢走「熒幕老公」 衝動記者變拍檔

《晨早直播室》故事講述Mitch(史提夫加維飾)和Alex(珍妮花安妮絲頓飾)是新聞界的金童玉女,15年來在晨早新聞節目《The Morning Show》中合作無間,贏盡收視、口碑。不過,有一天Mitch因被指搭上多名女下屬而捲入「#MeToo」事件,最後更被電視台炒魷,搞到Alex不但要單拖撐起整個騷,更要在直播中報道事件兼表態,面對巨大壓力。同一日,地方電視台記者Bradley(麗絲韋花絲潘飾)獲委派到一個礦場採訪活動,期間她「爆Seed」怒斥一名撞跌她攝影師的示威者,而有關片段更在網上瘋傳使她突然爆紅。

後來,Bradley獲邀到《The Morning Show》接受Alex訪問,電視台高層見到她非常敢言,所以打算招攬她擔任節目的特派記者,並邀請她到一個頒獎典禮見證Alex獲得獎項。與此同時,一直爭取續約和拍檔選擇權的Alex竟然在不經公司允許的情況下,於頒獎台上宣布她的新拍檔是Bradley……

Alex(珍妮花安妮絲頓飾)在眾人面前宣布新拍檔是Bradley(麗絲韋花絲潘飾)的畫面,對於不少TVB忠實觀眾似曾相識。(Apple TV+《晨早直播室》劇照)

易估仍非致命傷 拖戲才是最難頂

其實《晨早直播室》頭三集的劇情與以特定職業為背景的TVB製作非常相似,特別是在Alex突然宣布新拍檔是Bradley的畫面,與2016年劇集《潮流教主》,陳豪突然宣布蔡思貝是其接班人的畫面幾乎一樣,只是在細節上有些分別。當Alex投下「震撼彈」後,劇集亦開始跌入職場劇的一般套路:主角進入新環境感到不安、有些同事為主角做好準備、有些同事卻冷嘲熱諷、前輩愛理不理等,驚喜欠奉,相信之後便會慢慢講述Bradley在工作上變得得心應手,非常易估。

當然,易估不是致命傷,不少劇集老早便已經揭示角色下場,而《晨早直播室》的最大問題是「拖」,即使用了接近三小時的篇幅,但仍然未向觀眾呈現早該上演的戲肉:Bradley坐在主播檯前做直播時出醜、Mitch出招為「#MeToo」危機拆彈,只有少許Alex與高層為續約而角力的場面,令觀眾愈睇愈灰,幸而三大主角的傾情演出甚為吸睛,特別是珍妮花安妮絲頓多場「發茅」鬧人戲份非常到位,使觀眾有理由繼續追看。

珍妮花安妮絲頓的傾力演出是《晨早直播室》最大看點。(Apple TV+《晨早直播室》劇照)

不記得《潮流教主》那幕欽點戲?點擊下圖逐格重溫:

奧斯卡影后演「蔡思貝」 超齡莽撞說服力弱

剛才都有提過《晨早直播室》和《潮流教主》的相似點,而事實上麗絲韋花絲潘飾演的Bradley和蔡思貝演慣的角色也非常相似,她們就好像一頭初生之犢,衝動、易闖禍,只是Bradley這個角色有點超齡,說服力比起「蔡思貝類角色」更弱,因為一般觀眾都會認為「四張嘢」的成年人,已經一定程度的社會歷練,就算城府不深,也不至於莽撞到不能自控。拉低Bradley的歲數設定並找一個年紀更輕的女星飾演這個角色會更好?未必,因為麗絲韋花絲潘這位金像影后的火爆演出已經令角色非常貼近合理邊緣,而一切都只是劇本的錯。