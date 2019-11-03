MIRROR出道一周年出歌愈來愈慢？　花姐︰我自己覺得係之前太快

去年ViuTV節目《全民造星》捧出了一隊12人男子組合MIRROR，在香港的樂壇來說是一件非常新鮮的事。今日（3/11）正正是他們成軍一年的日子，一年的發展，究竟是突飛猛進還是停滯不前？

去年MIRROR出道日的時候拍的照，看到各成員都改變不少。（資料圖片）

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MIRROR自去年舉行簽名會正式出道後，共推出4首新歌︰《一秒間》﹑《ASAP》﹑《破鏡》和《Reflection》，成員的活動跟廣告都一個接一個，但回顧一年，究竟他們的人氣是增還是減？無疑一開始MIRROR的聲勢似乎不錯，一出道就有份出席樂壇頒獎禮，甚至是金像獎頒獎禮，音樂方面，除了組合的歌曲外，組合中最高人氣的成員姜濤和Ian（陳卓賢）都各有推出單曲，而Anson Lo（盧瀚霆）和姜濤也有合唱歌，不過其他成員就欠奉這方面的發展。拍劇和廣告方面，各成員都各有不同的工作，而成員都有份參與《Mirror Go》，尚算平均。不過之前曾經對外提及過的分小組出歌和出唱片就遲遲未成事，令粉絲們有點失望。而且組合的幾首歌曲風也類同，看似未有大突破和帶給粉絲新鮮感。而各個成員也似乎有不少粉絲「脫粉」的情況出現，人氣好似不如之前的，聲勢也減弱。

為慶祝MIRROR出道一周年，他們將會推出寫真Boxset，而在12月會有類似fan meeting的簽唱會，詳情就會稍後公布。（資料圖片）

不過原來所有計劃推遲是有原因，MIRROR的經理人花姐（黃慧君）接受《香港01》記者訪問時表示因為社會氣氛而推後，她說︰「我哋有好多嘢都褪咗，因為呢個時勢，其實我哋每次出歌，我哋都會有一啲event去back up件事，但係呢幾個月，我哋就唔想搞太多活動，我覺得唔係好啱，當大家好緊張嘅時候，我哋又喺度慶祝緊啲乜嘢，所以今日係一個好好嘅日子去慶祝，但係我唔想慶祝囉。（社會氣氛唔適合？）我覺得個氣氛唔係好啱囉。」她也表示其實小組的歌曲已經準備好，只是他們覺得時機未合適，她透露想在大概下年年中前舉行演唱會，所以她表示︰「我哋諗緊係咪會喺演唱會嘅時候個氣氛好啲先出呢，咁對大家都好，大家可以用個開心嘅心情接受MIRROR嘅歌。」

新歌《Reflection》也是為慶祝MIRROR出道一周年而特地推出的歌，花姐表示︰「呢隻歌大概係講MIRROR呢12塊鏡，其實佢哋之前好努力去裝備自己，想去投射啲positive嘅message畀大家。」（Youtube影片截圖）

對於外界指MIRROR現在似乎給人似乎有種停滯不前的感覺，花姐就並不認同，她說︰「啲人就問點解我哋突然放慢腳步，我自己覺得係因為之前太快，好多嘢我哋冇好好咁plan好啲，或者做好啲，所以我哋想拉返慢，令到我哋個quality好啲。」她表示早前一口氣出了三首新歌，對樂壇新人來說也是正常的。「我哋喺揀歌同錄音用咗嘅時間比之前用多咗好多，排舞嘅時間都用得多咗，之前我哋都聽到comment『點解唱歌冇進步』﹑『點解跳舞仲有啲人好似冇力咁』但係如果你今次睇《Reflection》嘅時候，你會睇到好明顯有啲人進步咗，我哋想用呢段時間畀人睇到有努力過，只不過之前太急嘅時候，冇時間畀啲隊員去學習。」

同期出道的組合ERROR感覺上的「入屋程度」較高，花姐坦承MIRROR走的是偶像路線，所以電視方面的工作會減少，「揀job會揀得謹慎少少」，只是他們的性質不同，她說︰「16個都係我個仔㗎啦，係冇唔同嘅！」（資料圖片）

面對《造星II》的新人隨時挑戰到MIRROR，組合會否面臨解散？花姐說︰「MIRROR全唔會解散嘅！對於我嚟講MIRROR唔係一個組合咁簡單，佢係由《全民造星》出嚟，一個家嚟，一個Icon嚟，其實50年後，大家會記得第一屆有姜濤，但50年後MIRROR會係點，可能有一個新嘅人成為Centre位，但嗰個唔係姜濤。（代表會有新嘅人加入？）其實我好希望，而家我未搵到嘅，《造星II》我暫時未搵到一個人好適合去入MIRROR，所以我仲同老細考慮緊嘅，我好希望MIRROR係一個長做嘅名嚟，一個品牌，因為我有呢個理念，所以我先再搞《全民造星》。」難度隨時會有新人加入MIRROR成為新MIRROR？不過花姐就跟一眾「鏡粉」（MIRROR的粉絲名稱）派定心丸，指他們不會減人。

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