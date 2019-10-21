MIRROR陳卓賢拍ViuTV新劇操肌現麒麟臂　森美曬事業線即K.O.

MIRROR成員Ian（陳卓賢）雖然一向給人斯文的印象，在台上抱着結他唱歌的乖乖仔形象深入民心，不過他亦是一名運動健將，以前更曾是香港男子排球代表，絕對是動靜皆宜的代表之一。Ian今日（20日）罕有在Instagram限時動態分享自己去做gym的照片，相中的他一邊舉起啞鈴，一邊大曬麒麟巨臂。

Ian一向給人斯文的印象。（Instagram：@iancychan）

Ian向來甚少騷肌，原來竟然深藏不露，可見下了不少苦功，不過他就謙虛表示：「個重量失禮咗少少，因為前面chur爆咗。」Ian的經理人花姐透露，Ian正準備參演ViuTV新劇《男排女將》，所以要努力鍛煉keep fit練好身形，保持最佳狀態。

2020年ViuTV節目曬冷騷 影后Stephy強勢加盟演《男排女將》

Ian向來甚少騷肌，原來竟然深藏不露！（Instagram：@iancychan）

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講到騷肌，當然不得不提經常分享運動過程和健身成果的森美！平時熱愛水上活動的他今日趁着家庭日，抽空一小時做運動，並在Instagram分享一張他赤裸上身，露出巨大胸肌的照片。網民大讚森美訓練成果顯著，更表示見到他的事業線覺得很羨慕！

森美露出巨大胸肌，令人羨慕！（Instagram：@sammy903）

森美大平時熱愛水上活動。（Instagram：@sammy903）