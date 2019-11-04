《權力遊戲》Starbucks穿崩唔關龍母事？艾美莉克拉克忍唔住篤灰

《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第四集驚現咖啡杯穿崩鏡頭，今年五月「珊莎」Sophie Turner上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，透露咖啡杯主人一定是「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke），因為杯子就擺在她面前。如今被指控的本人登上節目，揭曉咖啡杯的真實主人是扮演Lord Varys的男星Conleth Hill，他還親自向她道歉。

「珊莎」Sophie Turner指咖啡杯主人一定是「龍母」的。（節目截圖）

艾美莉克拉克：「事實是這樣，艾美獎前我們參加一個派對，那場穿崩鏡頭，Conleth Hill飾演的Lord Varys坐在我對面。派對時他把我拉到一邊，告訴我『艾美莉克拉克，我有事要跟妳說，親愛的，咖啡杯是我的』。」

艾美莉克拉克接著表示：「是他的！咖啡杯是Conleth Hill的！他自己說的。他說：『我想是我的，親愛的我很抱歉。我當時什麼都沒說，因為似乎都算在妳頭上』，當下有種『什麼？！』的感覺。」

艾美莉克拉克指「Lord Varys」Conleth Hill自爆自己就是穿崩元兇。（節目截圖）

很明顯地，先前沒有人認為是他，因此他決定就算在艾美莉克拉克頭上。時隔近六個月，真相終於大白。艾美莉克拉克說：「我想就是他幹的，我的意思是他說了算。他可能醉了，不過他確實這麼說了。」

Starbucks穿崩是《權力遊戲》最終季其中一個敗筆。（節目截圖）

節目中，艾美莉克拉克和主持人Jimmy Fallon玩「Box of Lies」遊戲，無論是講真話或謊話，被對方識破就輸了。一開始艾美莉克拉克拿到一個箱子，她表示裡頭放著「戴單片眼鏡的青蛙」。或許是不太會說謊，立馬被Jimmy Fallon看穿她在說謊。開啟第二個箱子時，她乾脆講實話，透露箱子裡是一碗鈔票沙律，這次她是說實話同樣被主持人看穿，讓她直接慘輸。

「龍母」艾美莉克拉克於《權力遊戲》有不少性感演出。（《權力遊戲》劇照）

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