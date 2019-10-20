【權力遊戲】緋紅女巫曾試鏡龍母甩碌　都唔及某女星臨門被飛咁慘

荷李活業界雖然百花齊放，但大家常常搶的就是同一個角色，在尚未拍板定案前，都不知道鹿死誰手。憑《復仇者聯盟》系列電影中緋紅女巫一角陣起的的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），最近就透露自己也曾參加《權力遊戲》試鏡，爭取扮演「龍母」丹妮莉絲，無奈當天念對白表現太差，理所當然沒入選，她形容那是有生以來最爛的一次試鏡，實在很糟糕。

伊莉莎白奧遜後來成功以「緋紅女巫」一角彈起▼

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但有時候就算演員實力獲得各方認可，也順利為作品拍了一些戲份，還是有可能因為整齣戲的走向大轉變，而統統白費。《權力遊戲》最早的試拍集，就是出了名反應欠佳，連HBO都差點不打算再繼續發展下去，直到編導再拍了新的版本，才獲得HBO的同意，一齣轟動世界、改變娛樂史的巨作才得以誕生。

在試拍集中，扮演龍母的是《都鐸王朝》（The Tudors）的Tamzin Merchant ，她卻在《權》劇確定獲HBO合約後，角色被換成艾美莉克拉克。後來艾美莉克拉克大紅大紫，她則到現在還沒能登上一線，缺了點運氣。

按圖重溫艾美莉克拉克在《權力遊戲》中的演出▼

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