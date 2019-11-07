變靚啲未必係整容？　數據分析20大狂變系女星　

許多人會透過保養、化妝、運動或飲食來讓自己的外表更亮眼，也有人會透過外科手術將自己塑造成更理想中的模樣——但不管如何，愛美是人的天性，適度的追求美貌，不僅能夠為增加自信心，連帶也能使心情愉快，這樣何嘗不是一件好事呢？而DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出了20名網友討論度最高的「狂變系」女星，從出道到現在，外貌有驚人變化的她們，你是否有察覺到呢？

第十九名：辛尤里

辣模辛尤里以大膽作風聞名，原本就擁有傲人F罩杯的她，又用自體脂肪隆乳晉升為H罩杯，引起網友熱議。除了隆乳之外，辛尤里也在IG上坦承自己整形過，透露自己先割了雙眼皮、眼袋，以及眼瞼下置術，雖然動過不少手術，但辛尤里表示因為想追求完美，因此再度鼓起勇氣跑去動刀——當然過程中不免會受到網友的冷嘲熱諷，但辛尤里選擇正面看待、大方做自己，畢竟當自己真正愛自己時，才會相信自己的美啊～

第十九名：辛尤里（Instagram@yui_xin_）

+ 10 + 9 + 8

第十七名：Ella陳嘉樺

S.H.E三大花旦之一的Ella，中性風格的她在當時也累積了一票粉絲，只不過她在婚後就淡出S.H.E團體活動，之後便多以個人名義繼續演藝事業。或許是脫離了「男人婆」的形象，Ella留起長髮也變得更有女人味、更漂亮。雖然有人猜測Ella是否整了形，但她也表示過很滿意自己，一點都不需要動刀；而有更多網友則是認為，Ella只是變得更會打扮、化妝，加上當了人母，成熟的魅力當然跟剛出道的樣子有所差別囉！

第十七名：Ella陳嘉樺（Facebook@陳嘉樺 Ella）

第十六名：李毓芬

「宅男女神」李毓芬擄獲不少男性的芳心，但出道至今就沒少過整形傳聞，更有網友直呼她是「13年間換了5張臉」！不過她的經紀人就出面否認，表示李毓芬年輕時有嬰兒肥，加上不熟悉化妝，因此才會有所謂「前後差異」。如今李毓芬嬰兒肥消失，妝容也更加精緻、適合她的氣質，讓人看見美麗果然是會持續進化的！

第十六名：李毓芬（IG@leeyufen）

第十五名：溫嵐

前陣子閉關籌備新專輯的溫嵐終於在去年底復出螢光幕前，推出新作與一系列美照的溫嵐不只作品引起熱議，但更多網友驚訝的是，溫嵐的樣貌似乎有些「差很大」？有網友認為撞臉炎亞綸、蕭亞軒、許維恩等藝人，還有網友直言外型很像資深藝人陳美鳳。對此，溫嵐則透過經紀公司回應，自己絕對沒有整型，會有「改變」是因為宣傳照用了不同的視覺效果，加上這系列作品多用大濃妝與誇張的妝容，所以大家才會覺得不一樣啦～

第十五名：溫嵐（Facebook@温嵐 landy）

即睇第14至第1名狂變系女星▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月05日至2019年11月04日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『外貌大改變的女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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