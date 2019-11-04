少婦們的勵志故事！　40歲台灣媽媽靠「堅持」由L碼激減至S碼

女人去到中年在各方面都會開始變得懶惰，尤其身材一旦疏於管理，就會因此走樣，所以如果保持最佳體態必須無時無刻打醒十二分精神。不過健身這個學問從來不會嫌遲，來自台灣的「地方媽媽」Ellie今年雖然已經40歲，但只要有恆心和能耐，一樣可以戰勝一切，練成令人恨之不得的完美身形，成為少婦們的勵志故事！

Ellie有令人恨之不得的完美身形。（Facebook：地方媽媽 健身筆記 Ellie）

Ellie在結婚生子後，與不少年輕媽媽無異，只顧忙着做家務、照顧小朋友，而且又不愛運動，因此身材大走樣，驚覺自己只能買L碼的衣服。自此她下定決心要改變自己，透過飲食餐單、運動和健身，變得愈來愈健康之餘，身形亦變得更苗條，不但有令人極羨慕的「11字」腹肌，更練成她本人最自豪的小翹臀，健身前後判若兩人。

40歲的Ellie變得愈來愈年輕。（Facebook：地方媽媽 健身筆記 Ellie）

Ellie現時一星期運動三天，每次運動40~60分鐘。（Facebook：地方媽媽 健身筆記 Ellie）

Ellie現時變得更有自信，亦Facebook開設專頁「地方媽媽 健身筆記 Ellie」，分享自己的健身心得，拍片教大家做深蹲、提腿、平板支撐等動作重點訓練肌肉，很快就能夠見到成效。她表示節食絕對是自虐的表現：「曾經，我也對自己非常嚴格，第一次用了錯誤的方法，在節食的痛苦中爆瘦，這是自虐，不是自愛，我沒有照顧身體的需求；第二次開始學習『進』與『出』的觀念，覺得抓到訣竅了，又在生活中反覆地放棄與開始，自律，的確是達標的關鍵！堅持，是繼續前進的燃料。」

她拍片教大家做深蹲、提腿、平板支撐等動作重點訓練肌肉。（Facebook：地方媽媽 健身筆記 Ellie）

她亦表示在家重點做身材訓練反而比做gym更有效果：「以前剛開始運動，到健身房甚麼都不會用，只好上跑步機設好歌單一直跑一直跑。後來慢慢爬文吸收到一些增肌的概念，才開始進行不同的訓練，遞增組、遞減組、漸進式，當時堅持了半年多，每天跑三公里再加上半小時的機械式重訓，很長時間沒變化，我還是繼續下去，無意中才發現慢慢浮出腰線與臀線。後來後來沒空上健身房了，在家自體負重或深蹲訓練，經歷每一天的痠痛與自我學習中難免的受傷發炎，自己感覺身材有再進化了一些！」她勉勵大家一定要堅持：「讓運動成為習慣，讓酸楚成為日常（之後就不會這麼酸了），不要太急著想看到成果，當它開始變化，你會感到驚喜！」

點擊觀看更多圖片：