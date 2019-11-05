楊冪公司旗下新人激似李鐘碩、南柱赫　韓系美少年竟然是女兒身？

內地女星楊冪成立的娛樂公司「嘉行傳媒」自2014年創立以來捧紅不少藝人，包括張彬彬﹑高偉光﹑祝緒丹等演藝事業都表現亮眼，尤其迪麗熱巴更是之短短五年内升呢成一線花旦，可見楊冪公司簽下的藝人都不容小看。近年為了進軍偶像市場，子公司「嘉行新悅」簽了不少年輕藝人，而其中一員更是外貌十足的韓系美少年的「最帥女孩」劉夢。

內地女星楊冪成立的娛樂公司「嘉行傳媒」自2014年創立以來捧紅不少藝人。（楊冪微博圖片）

「嘉行新悅」在微博公佈劉夢正式加盟的消息。（微博：@嘉行新悅）

劉夢皮膚白哲，留着一頭帥氣黑色短髮，再加上清秀的五官和一身男性打扮，猶如韓系偶像一樣，乍看真的難以知道她是女兒身的事實。「嘉行新悅」在微博公佈劉夢正式加盟的消息後，不少網民對她感到相當好奇，有人表示她是李鐘碩、金宇彬和南柱赫的混合體，亦有人質疑劉夢的性別：「真的不是男的嗎？」

劉夢皮膚白哲，留着一頭帥氣黑色短髮，再加上清秀的五官和一身男性打扮，猶如韓系偶像一樣。（微博：@劉夢LapMoby）

劉夢和雙胞胎妹妹劉蓓因帥氣外貌，在網絡已經以「最帥姊妹」獲得不少名氣，所以劉夢未正式做藝人已經在微博及抖音分別有多達170萬及480萬名粉絲，號召力十足，她以後的發展備受期待。

乍看真的難以知道她是女兒身的事實。（微博：@劉夢LapMoby）

劉夢和雙胞胎妹妹劉蓓因帥氣外貌，在網絡已經以「最帥姊妹」獲得不少名氣。（微博：@劉夢LapMoby）

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