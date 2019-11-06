【See】同900磅阿拉斯加棕熊肉博　Jason Momoa：聽到真係好驚！

AppleTV+原創劇集《重見光明》（See）由「水行俠」Jason Momoa主演，還有《Peaky Blinders》的編劇Steven Knight及電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列導演Francis Lawrence坐鎮。雖然遭劇評人指劇本情節不太合理，但仍然成功奪得劇迷的歡心，除大讚劇情刺激之外，更表示Jason Momoa飾演盲人戰士為大家帶來驚喜。而Momoa日前上了由EllenDeGeneres住持的節目《The Ellen DeGeneres Show》時，透露在劇中跟阿拉斯加棕熊對決那場戲，絕對不是靠特技！

Jason Momoa在劇中飾演盲人戰士Baba Voss。（AppleTV+圖片）

《See》的第二集其中一幕，超好打的盲人戰士Baba Voss（Jason Momoa飾）帶一對初生子女上山的時候，竟然遇上正在獵食的巨型棕熊。為了保護子女，Baba Voss跟棕熊肉博，不少劇迷都表示這場戲很精彩刺激。Momoa在Ellen的節目上談及這場肉搏場面時，直言：「基本上是一隻900磅的熊，完全沒有使用任何特效！」並指當初得悉要跟真熊肉搏時，真的感到很害怕，不過接受過專業訓練的馴獸師告訴他不用擔心。另外，Jason Momoa為了飾演盲人而接受了長時間的迴聲定位訓練，有興趣可以點擊這裡。

讓棕熊熟悉自己氣味 口咬餅乾引誘親吻

日前Jason Momoa在Instagram上載了一段跟這隻900磅棕熊在拍攝前，跟棕熊的互動，並留言寫道：「我們為了藝術所做的事，棕熊需要熟悉的你氣味，這是我用餅乾跟這大傢伙接吻的影片。」片段中，Momoa口中咬着餅乾，而棕熊就立即上前跟他嘴對嘴吃了這塊餅乾，其後Momoa就站起來，邊笑邊用手拭掉沾到口水的嘴和臉。

不過片段一出後，隨即惹來動物保育人士批評，有人直指將野生動物困着一點也不人道，這非常無知，更有人激動留言說在粉絲的眼中可能很有趣，不過這絕對是違背了野生動物的本性：「好奇為何我們能饒恕馴化野生動物的行為？到底是為了什麼？為什麼棕熊要做出違背自己本能的舉動？」對此批評，Jason Momoa跟蘋果都沒有正面回應。

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