愷樂玩狼人殺最辛苦「帶風向」　坦言不愛做狼人：編說法真痛苦

愷樂應邀與台灣品牌XieXie合作，打造一系列的聯名服飾，當中她對牛仔外套愛不釋手，幾乎天天不離身，還被粉絲發現好多天沒換衣服，她稱丹寧可以省掉洗衣服的時間，加碼爆料：「牛仔褲我都不洗，是原味牛仔褲！大概1年洗1次吧！」

升格設計師兼代言人，她盡職呼籲牛仔外套有出適合男生的最大號，可是老闆羅志祥（小豬）同樣是潮牌老闆，有粉絲問說要推薦哪個品牌？愷樂大膽回應：「當然推薦自己的，因為老闆衣服不用我推薦，就已經賣超級無敵好，所以當然買我聯名系列，我們風格不一樣。」雖然是老王賣瓜自賣自誇，但她不忘感謝小豬一路的提攜，也提到新歌原先預計年底發行，但因進度落後，目前看來無望。

愷樂對牛仔外套愛不釋手。（IG@butterfly092288）

而她主持《娛樂百分百》中的遊戲單元《凹嗚狼人殺》很受注目，任何一個抉擇都會在網路引起熱議，好笑的是當她走在路上不是被叫「簡愷樂」，是被呼喊「狼人殺」，甚至在校園演出還被要求演唱陳零九的作品〈天黑請閉眼〉。她說遊戲中最喜歡的角色是預言家：「因為只要沒死掉，就可以每晚查驗大家的身分。每次當狼都超級緊張，明明知道所有狀況，卻還要導風向、編說法真的非常痛苦。」

愷樂擺脫兒童節目主持人形象大走性感路線。（IG@butterfly092288）

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