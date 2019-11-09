【多圖】三哥女兒苗彤惹火打扮野餐　當攝影師分享個人私密照片

三哥苗僑偉帥氣型爆固然不在話下，而他的優良基因亦直接遺傳給女兒苗彤，眨眼間女兒已經長得亭亭玉立，雖然有明星父母，甚至無綫高層也建議苗彤參選港姐入行，但被苗彤婉拒，寧願選擇當一名攝影師，捕捉最美麗一刻，而且她自己亦不時親自落場當model，成為靚相主角，近日她穿上Bra Top到郊外野餐，令網民驚為天人，希望她能入行繼承父母衣缽。

苗彤衣著性感去野餐，Po相後網民紛紛俾like。（苗彤IG圖片）

苗彤現年28歲，2013年於加拿大UBC大學畢業，有父母三哥及戚美珍的遺傳，外貌漂亮，但她卻不是走乖乖女路線，反而帶點野性不羈，別具吸引力。雖然有明星父母支持，但苗彤卻拒絕參選港姐入行，放棄別人夢寐以求的道路，寧願當一名攝影師，親手留住最美麗一刻，而言行衣著大膽的苗彤，更不時Po出靚相，雖然她不是明星，卻有不少粉絲追看她的Post，成為最美星二代成員。

苗彤小時候已經十分可愛，長大了更是大美人。（苗彤IG圖片）

苗彤高清靚相：

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不時在IG分享生活點滴的苗彤，除了有她自己的攝影作品外，她亦會親自做靚相主角，試過分享自己的起床照及水著相，令粉絲紛紛爭著俾like，而近日她穿上鮮紅色的Bra Top，下身著超短熱褲，在郊外跟女性友人野餐，從她太陽眼鏡倒映中，依稀見到還有其他男性友人，不過相中的苗彤看來未有太多笑容，帶點cool cool的味道，而相片曝光後，再次惹來粉絲追捧大讚，若然苗彤肯入娛圈，肯定前途無限。

苗彤不時在IG大派福利。（苗彤IG圖片）

內有苗彤起床照：

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