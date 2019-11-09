【嗨唱轉起來】張衛健節目自爆最喜歡藝人　竟然同小虎隊有關？

內地綜藝節目《嗨唱轉起來》，由羅志祥、謝娜主持，每集都會有素人歌手獻唱，過關者有機會登上《湖南衛視跨年演唱會》舞台，而最新一集請來的嘉賓歌手是港人熟悉的張衛健，他唱了《真英雄》及《真真假假》兩首歌，又跟觀眾分享了電視劇的必然套路，而在節目中健仔還自爆了有一位喜歡了10年的藝人，下文為大家揭曉健仔欣賞的偶像。

張衛健上內地綜藝節目《嗨唱轉起來》，還自爆一位他喜歡了10年的藝人。（Youtube影片截圖）

在節目中張衛健唱完《真英雄》、《真真假假》後，即播出多套健仔主演的電視劇片段，包括《少年英雄方世玉》、《小寶與康熙》及《齊天大聖孫悟空》，而現場嘉賓對於健仔飾演韋小寶時，那句出場的口頭禪「涼風有信，秋月無邊。虧我思嬌情緒，好比度日如年。」，均是記憶猶新，健仔承認是他自己編寫，更即場演繹了一次小寶金句，贏得全場歡呼聲。

究竟誰人讓健仔念念不忘10年呢？（Youtube影片截圖）

張衛健最喜歡的藝人：

+ 10 + 9 + 8

健仔有多年拍劇經驗，在節目中他更大方分享電視劇的三大套路，首先是幾個男人一起，必定會有結拜情節，其次是男女主角若然一起逃走，女主角的腳一定會受傷，而套路三是男女主角被追殺，一定會遇上「下雨、破廟及火堆」等場景，健仔說完了三大套路，確是像看完一齣電視劇。之後介紹素人歌手出場，他原來有一位喜歡了10年的藝人，想不到健仔接著說，他已經喜歡了小豬羅志祥10年了，令主持小豬受寵若驚，但健仔之後說「我喜歡小豬是他剛出道，小虎隊的時候。」現場即時爆滿笑聲，當然健仔只是製造效果，不是不知道小虎隊的成員，但已令人笑到現腹肌。

健仔在節目中，重演韋小寶的「涼風有信」口頭禪。（Youtube影片截圖）