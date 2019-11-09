【蒙面唱將4】王菲好友上歌唱真人騷　天后歌手被迫整豉油炒麵

內地歌唱綜藝節目《蒙面唱將猜猜猜》第4季，玩法是歌手戴著巨型頭套獻唱，再由猜評嘉賓估出歌手真正身分，節目當然主要是鬥唱功，但在廣告植入下，歌手竟然變成要煮東西，而吳宗憲、侯佩岑更猛讚歌手的烹調手藝，令節目完全變質，而落力表演的歌手更讓人感到淡淡的悲哀。

「餅乾」姐歌聲甜美，百分百是唱得之人。（Youtube影片截圖）

內地綜藝節目能夠請到天王天后去參加，講到尾都是靠背後的贊助商發功，但品牌往往跟節目風馬牛不相及，好像甚受歡迎的《蒙面唱將猜猜猜4》，贊助商就是豉油品牌，而為了突出商品，畫面會見到主持人身邊放了4個品牌Logo及兩支豉油，跟歌唱節目完全格格不入，但在獻唱環節以外，再加入烹調畫面，更明顯是遷就贊助商而令節目變質。

在最新一集《蒙面唱將猜猜猜4》，表演歌手是戴著餅乾頭套的「我的餅乾分你一塊」，在跟「和我來地球打醬油」合唱《達拉崩吧》之後，突然變成烹飪環節，美其名是歌手的才藝表演，此時「餅乾」歌手開始開火起鑊，又加上各種調味料一起炒麵，最重要大特寫鏡頭影著豉油品牌，經過一番纏擾後，炒麵大功告成，而吳宗憲、侯佩岑、Ella(陳嘉樺)等主持一邊吃，一邊大嗌好味道，非常誇張。最令人震驚是「餅乾」的真面目，竟然是王菲好友，天后級歌手那英，但廣告環節還未結束，只見那英再在一支豉油上面簽名，究竟這個還是唱歌真人騷嗎？內地的綜藝節目確是匪夷所思。

請來天后級歌手上節目，竟然是整豉油炒麵。（Youtube影片截圖）

真係開鑊炸辣椒，仲有大堆調味料。（Youtube影片截圖）

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「餅乾」姐真身原來是那英，之後還要在豉油樽上簽名。（Youtube影片截圖）

吳宗憲變成品牌歌手的烹調手勢。（Youtube影片截圖）