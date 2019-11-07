【多圖】內地美女網紅轉玩綠洲　功能似IG但有致命缺點

內地新浪微博新推出了「綠洲」app，獲得不少藝人及網紅支持，而有第一美唇之稱的網紅「芒果甜了」，更即時Po出大量高清靚相，跟粉絲分享日常點滴及美容心得，但網民在欣賞靚相之餘，卻是一邊睇一邊鬧，究竟是「芒果甜了」分享的靚相尺度過激？還是其他原因，下文自有分曉。

美容直播主「芒果甜了」，擁有第一美唇的綽號。（芒果甜了綠洲圖片）

內地社交平台新浪微博，一直有不少藝人支持，跟粉絲分享自己的日常，但在分享相片上，卻不夠IG方便，而新浪微博近日推出「綠洲」app，功能仿如IG，推出後即獲多位藝人及網紅撐場，當中包括美容直播主「芒果甜了」，她出道後有不少粉絲支持，擁有精緻五官，天使臉孔，甚有女朋友感覺，而她除了水汪汪大眼睛外，她亦有內地「第一美唇」綽號，又不時分享關於美唇的產品。

內地網紅「芒果甜了」近日轉玩綠洲app，並分享了大量靚相。（芒果甜了綠洲圖片）

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綠洲面世後，「芒果甜了」第一時間支持，並Po出了大量的靚相，很多粉絲也樂於欣賞美女，但比起IG的下載相片功能，綠洲在儲存相片方面，卻有一定難度，令粉絲想保存女神的靚相，明顯十分不便，以下為大家提供下載「綠洲」靚相的方法，大家照住做，即可留住女神最美時刻。

綠洲下載靚相實用教學：