【晨早直播室】影射新聞界性醜聞　主播枱底按鈕機關真有其事？

AppleTV+重頭劇集《晨早直播室》（The Morning Show）由珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）和史提夫加維（Steve Carell）主演，齋看卡士已經夠吸引。可惜於11月1日上架前，卻遭劇評人喪踩劇情沉悶，在爛番茄的專業評分僅得59%。不過似乎很喜歡這套劇，估計除了能夠看到珍妮花安妮絲頓重返公仔廂之外，劇情亦改編了轟動美國的NBC前主播性醜聞事件。

【晨早直播室】Apple TV+頭炮劇情勁拖 影后韋花絲潘慘變蔡思貝

《The Morning Show》已於AppleTV+上架。（劇集海報）

劇集主要講述Mitch（史提夫加維飾）和Alex（珍妮花安妮絲頓飾）是新聞界的好拍檔，15年來在晨早新聞節目《The Morning Show》中合作無間，贏盡收視、口碑。可惜Mitch因被指搭上多名女下屬而捲入「#MeToo」事件，最後更被電視台解雇，令Alex承受巨大壓力。另一邊廂，地方電視台記者Bradley（麗絲韋花絲潘飾）因在礦場採訪活動中，怒斥一名撞跌她攝影師的示威者而爆紅。後來，電視台高層覺得Bradley很敢言，便打算招攬她擔任《The Morning Show》的新主持。

珍妮花安妮絲頓相隔多年回歸拍劇，是《晨早直播室》最大看點。（劇照）

創作人Kerry Ehrin日前接受外國傳媒訪問時，透露劇情參考了NBC星級主持兼新聞直播Matt Lauer在2017年捲入性醜聞被解雇的事件，不過這只是參考的其中一個真實事件。在《The Morning Show》的第三集中，Mitch的前女同事在他的化妝間按下枱底的按鈕，然後化妝間的門隨即慢慢關上。其實這個機關是Matt Lauer事件中，最多人討論的話題，根據傳媒報導，Lauer的辦公枱底確實是有個按鈕機關，按下就能自動關門或鎖門。而NBC員工就事件透露，此按鈕在高層辦公室很常見，讓他們不用站起來就能關門。另外，Ehrin表示Mitch的角色不是直指Matt Lauer：「這件事確實是發生過在Matt Lauer的身上，但同時發生在資深記者Charlie Rose和FOX電視網的某傳媒人身上，所以並不是單單將矛頭指向Matt Lauer。」