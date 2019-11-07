AppleTV+重頭劇令人失望　Do姐評論《See》：好多嘢可以反駁！

隨着AppleTV+正式開台，先在11月1日推出兩套重頭劇集，由「水行俠」Jason Momoa主演的《重見光明》（See）跟Jennifer Aniston相隔多年重返公仔廂的作品《晨早直播室》（The Morning Show）。雖然兩套劇都成功引起話題，劇迷似乎都很受落，在爛番茄分別奪得83%和95%，不過幾乎大部分劇評人就一面倒給負評，就連專業劇迷Do姐都表示對這兩套劇集大感失望！

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一套劇集好看與否，當然是一個很主觀的問題。先不要說劇本和製作班底，如果主角由有份量的演員擔正，其實已經吸引到一眾粉絲和大量劇迷收看。不過作為稍微對煲劇有要求的劇迷來說，對劇本、主線、劇情的緊扣性一定很有要求。以《See》作例子，班底由《Peaky Blinders》的編劇Steven Knight及電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列導演Francis Lawrence組成，應該是信心保證才對。可惜看完首集就已經有很多為了視覺效果而無視劇本的合理性，而《The Morning Show》的劇情太拖泥帶水，完全沒有推進，這些細微位足已影響劇迷對整套劇集的觀感，令人棄劇。

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作為資深劇迷，一有新劇上架Do姐當然先睹為快，可惜有期望必定有失望。Do姐透露看了《See》和《The Morning Show》後，感到稍微有些失望，因為過往都有不少電影或者劇集都已經有題材講述失去視力或聽力，例如《無聲絕境》（A Quiet Place）、Netflix電影《蒙上你的眼》（Bird Box）等，更認為《See》只是舊酒新瓶，沒有心意：「我睇完第一集就已經唔想睇喇，I'm sorry。好似好多嘢都好unbelievable，好多嘢可以反駁。」至於《The Morning Show》，Do姐原本對此劇很有期望，可惜劇情太過拖，不夠爽快而感失望。提到兩套重頭劇遭劇評人喪踩，但觀眾卻很喜歡，Do姐表示各人觀賞劇集的感覺都不同：「但我就麻麻喇！」