徐天佑劉俊謙吳海昕陷三角戀　ViuTV新劇《二月廿九》北海道取景

10月初ViuTV在九展舉辦「2020年節目發布會」期間，首次公布會開拍新劇《二月廿九》，劇中兩位主角徐天佑和吳海昕皆有現身宣傳。（資料圖片）

10月初ViuTV在九展舉辦的「2020年節目發布會」期間，率先公布6套製作中或即將開拍的自製劇，包括鄧麗欣主演的青春勵志劇《男排女將》、歐錦棠身兼監製和劇中主角的勵志動作劇《打天下》、鄭浩南回歸港劇界的黑色幽默劇《地產仔》、由《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》班底再次合作的愛情懸疑劇《歎息橋》、王貽興和劉翁聯手創作的黑色奇幻劇《黑市》，以及今次要介紹的《二月廿九》。

別給官方海報欺騙了，導演羅嘉駿（Steve）透露：「《二月廿九》其實係套科幻劇，但個故事就包含咗愛情元素！」由《教束》導演黃智揚負責編寫劇本的《二月廿九》，顧名思義跟4年才出現一次的2月29日有關。根據ViuTV的facebook專頁資料，《二月廿九》講述由吳海昕（Sofiee）飾演的畫家Yeesa出生於2月29日，就在生日當天，她「剛剛好」遇上了兩大男神 ── 由徐天佑飾演的壽司師傅Ryan，以及由劉俊謙飾演的神秘學會會長家聰。這個經歷，令Sofiee發現自己原來有穿越時空修補過去一切錯誤的能力，到底這是否某種力量的刻意安排？還是天意真愛作弄熱戀中的世人？

據了解，為趕及在2020年2月29日首播，《二月廿九》已於10月底開鏡，經過連日趕拍，香港的戲份差不多已拍攝完成，12月劇組將會拉大隊遠赴日本北海道拍攝，除了三位主角外，飾演Sofiee爸爸的張松枝亦會隨行。至於同劇其他演員，計有飾演神秘學會副會長的岑珈其、飾演天佑胞妹的《教束》「啞同學」麥可怡（Krince），而李敏（Ranya）以及新晉演員張凱娸（Kiki）則扮演兩位Sofiee閨密，導演尤其讚賞Ranya演出：「佢真係好好戲！」由於Yeesa的角色設計略懂日語，為演繹時更見自然，Sofiee一年前已開始學習日文，早前更親身飛往當地參加日本語考試。

身兼導演和監製的羅嘉駿（Steve）透露，劉俊謙將會在《二月廿九》故事中飾演性情古怪的學者哲學博士，他的另外一個身份就是神秘學會的會長。（資料圖片）

乍看宣傳海報會以為《二月廿九》是浪漫到死的愛情劇，但導演坦言它其實是個科幻故事，當中包含愛情元素。（《二月廿九》宣傳海報）

《二月廿九》為趕及在2020年2月29日之前首播，劇組連日趕工，晚晚拍至凌晨才收工。圖為導演羅嘉駿（右），與徐天佑以及飾演其胞妹的新晉演員麥可怡的合照。（Instagram@Stev.law）

《二月廿九》其中一個重要元素是日本，吳海昕與徐天佑的角色設計都是略懂日語，需要講日文對白。（Instagram@Stev.law）