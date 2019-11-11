ARASHI嵐相隔11年再訪台灣　櫻井翔大野智講國語甩轆鬧笑話

日本國民天團ARASHI嵐的亞洲四城快閃計畫「JET STORM」11日來到台北，他們昨晚深夜離開曼谷，在鄰近的私人機場過夜，一早7點20分抵達松山機場，逾300粉絲死守在機場外面，但他們沒有露臉，僅用自拍在IG對台北打招呼，一入境就直接上保母車驅車至記者會會場。

ARASHI自10日起接連跑遍印尼雅加達、新加坡和泰國曼谷，今早來到台北。距離他們上一次空降寶島開唱已經相隔11年。因為2020年是他們最後活動的一年，他們展現貼近粉絲的誠意，親自前往海外宣傳，請外界支持他們的官方社群平台。而在前三站中，ARASHI並未提到要在當地開唱的計畫，而是埋下伏筆，請大家繼續關注他們在社群上發布的消息。

日本國民天團ARASHI嵐睽違11年再度合體來台。（聯合報／余承翰攝）

他們現在已是日本天團，今記者會上近百名媒體和50名粉絲準時進場，大方開放媒體和粉絲均可提問。ARASHI今天一登場就用中文打招呼，但輪流自我介紹時，櫻井翔和大野智口誤成「我們是」，輪到松本潤才講對。櫻井翔透露，年初私下造訪台灣，到十分看了瀑布，這次以嵐的成員身分來，已經相隔11年，能五個人一起來真的很開心。

松本潤感謝大家為了他們早起，特意用中文說：「久等了，嵐來了！很高興再來台北。」他也提到四月時密訪台灣，當時感覺到台北整個城市街景與2008年大不相同，還看到了關於ARASHI的宣傳與代言，讓他非常開心。

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