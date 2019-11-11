【全民造星II】導師Eric Kwok獲正評　網民大讚︰好溫柔安慰佢哋

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》以追夢為主題，同時也是一個真人騷。節目現階段即將完成第三回合的比賽，由一開始的96強到50強，愈來愈緊張，而分組比賽除了令觀眾更了解各個參賽者外，也令他們建立了彼此之間的友情。A﹑B﹑C三個大組分別由火火﹑陳潔靈和Eric Kwok三位導師將參賽者細分小組再作出指導。

今年的三位導師各自帶A﹑B﹑C三組對決。（資料圖片）

C組現時已經輸了兩個回合，肯定的是要淘汰5位組員，而面對著逆勢，最後一個回合的指定項目也失利，極有可能要再淘汰5個成員，共10名組員。身為領軍的導師Eric Kwok，必然承受著一定的壓力，自己的組隨時剩下10人跟A﹑B組各20人對打，不過有留意Eric Kwok的反應的觀眾就覺得他非常有導師風範，雖然聽到不利自己組的消息時面色一沉，但不止一次第一時間去錄影室出面安慰剛表演完輸掉的一組，非常窩心！

Eric Kwok盡力安慰學員。（電視截圖）

+ 19 + 18 + 17

例如C1組得最低分，大勢已去的時候，Eric Kwok馬上走到C1的成員身邊鼓勵，當時C1組的人神情已非常沮喪，Eric Kwok跟出名唱歌魔音的Tank說︰「你唱得唔錯啊！最尾嗰粒音走咗少少，但前半段全部都OK，OK㗎。」又跟其他組員說︰「我純粹覺得佢哋（評判）唔啱Channel啊，佢哋get唔到，有機會，仲有機會㗎！」非常在意組員們的感受，希望鼓勵他們，不要灰心。連網民都大讚︰「想講iron man（指︰Eric Kwok）真係好好，仲咁溫柔安慰佢地（哋），本身以為佢串串地（哋）唔會理只會發老脾，但佢一望到個分就去氹仔，其實佢自己都唔滿意個結果，好不忿咁，（同埋應該會覺得比（畀）人落面），但都咁有心去肯定班C1仔仔」和「見佢揀咁多舊仔入去都覺得佢係重情重義嘅人」等等。其實導師的鼓勵作用非常大，尤其是C組正在打「逆景波」，必然需要導師的支持。

網民大讚Eric Kwok。（連登討論區截圖）

但是，有看開第一季的觀眾可能對Eric Kwok的印象是覺得他比較直接，例如上一季大熱門B3組綵排時，作為導師的他曾直言︰「你哋會輸！因為好亂。」本以為他是直接給意見予組員改善，其後他更說︰「算啦算啦，無機會，早啲做定呢個輸嘅心態會好啲。」反而側田在旁說︰「唔係啊，有希望嘅，唔好咁樣講，一定會有希望。」但Eric Kwok在旁依然一直在搖頭反對。雖然不知道他當時是否用「激將法」激勵學員，但另一方面也有可能會影響到組員的心態。

上季《全民造星》中，Eric Kwok給人的印象較苛刻。（電視截圖）

+ 2

想不到這一季的Eric Kwok給人的感覺有這樣的轉變，會不會是因為上年跟今年的導師安排上的分別呢？上季是由幾個導師去帶一組，不同導師可能在組內有著不同的角色和作用，但今季就每組就只有一個導師，可能就要充當多方面的角色，自然就要在心理上為組員們作更多調節。

點擊下圖觀看更多圖片︰