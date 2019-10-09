具惠善再爆經紀公司嗱喳手段　網友冷對怨婦式擠牙膏爆料：睇到攰

具惠善自從爆出婚變後，近期常在網上曝光驚人消息，一開始指稱安宰賢「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想要守護家庭」，並表示安宰賢外遇同劇女星，隨後不斷透過Instagram爆料，指責安宰賢沒餵過貓但提離婚還想把貓咪帶走，甚至Po出了二人訂立的婚姻守則等。

具惠善上個月下旬出院時，稱將「準備復學」，之後作風曾轉趨低調。然而7號一早她卻又接連Po出「我要去接受《我是你的伴侶動物》訪問了」和「訪問結束」兩則貼文，令許多韓國網友開始感到不耐煩：「知道了，但可以先處理好離婚的事嗎？」、「不要在什麼事都硬要發文了，我們只想知道你們什麼時候離婚...」

具惠善多次在IG談及與安宰賢的關係，漸變「月經Po」▼

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豈料，昨晚具惠善無預警地又Po出一段對話，對話是她8月份與經紀公司的聊天記錄，當時她提出想要解除合約，但代表一直不回覆。具惠善更稱公司因插手離婚事宜，已無法再讓她信任，並稱安宰賢只挑對自己有利的私訊進行重組報導，而她已將安宰賢的對話錄製好交給法院，她還生氣表示目前她並沒有經紀人幫助，只能靠自己獨自接Job，因此質疑兩個月前安宰賢請她進HB公司是另有目的，希望HB能儘快處理。

不過這些曝光的對話似曾相識，網友都早已麻木並紛紛表示：「別瘋了姐，你又開始了。」、「不是你自己採訪裡說，是你瞞著加入公司的嗎？怎麼又變了？」、「您不也只挑對自己有利的內容公佈嗎」、「這個姐姐真的是因為事多話多才讓輿論轉了方向」、「還沒結局呢」、「我都看累了。」

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