大學生最愛女演員排行楊紫屈居第二　粉絲不滿微博喊不公

憑玄幻劇《三生三世十里桃花》走紅的迪麗熱巴，這一年內零戲劇作品推出，使她話題度與人氣大不如前，屢屢在各大排行榜中三甲不入或跌出冠軍寶座，反而被死敵楊紫爬頭成為新一代人氣女神。但近日由內地學生投票的《金塔獎》大學生評選的《喜愛的電視劇男女演員》名單出爐，熱巴最終以超過20萬的得票率成為冠軍，而楊紫則奪亞軍。此結果最終引來楊紫粉絲極為不滿，引起了雙方粉絲不斷爭吵。

迪麗熱巴在大學生心中人氣高企。（迪麗熱巴﹑楊紫微博圖片）

被譽為中國校園市場內最具權威性的《金塔獎》，在全國大約3000萬的大學生中針對娛樂方面的投票，他們最喜愛的女演員頭三位分別是迪麗熱巴﹑楊紫與鄭爽，而一向都是話題女星的楊冪只獲得第四。而男演員方面頭三位就是肖戰﹑王一博與朱一龍，幾乎都是今年靠劇集彈出的男星。

《金塔獎》男女演員名單出爐。（圈內報姐﹑劇榜微博圖片）

男演員排名無任何非議，但在女演員排名方面卻引來許多粉絲不滿。正正因為楊紫今年憑劇集《親愛的熱愛的》紅遍大江南北，屢屢登上熱搜榜話題度十足，而且在甚多的排行榜名單中屢次奪冠，人氣遠遠超過迪麗熱巴﹑楊冪﹑趙麗穎等人，想不到在是次選舉中竟然只奪第二，使許多粉絲有感愕然，更一度懷疑投票不公添。事實上，今年度熱巴零戲劇推出話題度自然減少，但還可以穩奪在大學生心中最喜愛的女明星冠軍位置，這一點的確令許多人意想不到，力讚她的人氣始終如一絕對是實至名歸的。她的粉絲就在微博自豪地留言：「沒有新劇上映還妥妥穩居第一，不得把對家氣死啊。」雖然沒有指出對家是誰，但大家一早就已知道是楊紫，而楊紫的粉絲亦不遑多讓在微博留言：「這是甚麼野榜我紫不是第一」等言論，雙方粉絲為自家偶像爭吵不斷。

熱巴奪第一令不少人感驚喜。（迪麗熱巴微博圖片）

雙方你一言我一句為偶像護航，但有網友就跳出來力證在大學生心中，迪麗熱巴的好感度的確是非常高。指出身邊有好多同學都喜歡熱巴，而且女生人數還不少。即使不喜歡她都好但亦未至於討厭，觀眾緣看似非常好。事實上熱巴如此獲得喜愛不是沒有原因，除了她外表出眾獲得眾人歡心之外，最大原因莫過於她正能量的素養，不斷參加公益活動﹑對世界充滿愛﹑有禮貌等行為，在許多人心中她就是一位打從心底的好姑娘，對她的人品給予高度的肯定。今次她能夠在大學生心中勇奪最喜愛女演員第一名，可想而知她在年輕人心中的地位是舉足輕重的。

楊紫的粉絲為她抱不公。（楊紫微博圖片）