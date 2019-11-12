【全民造星II】花姐認向Lokman打眼色留Tiger　節目安排劣評如潮

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》在周一（11日）的一集正式選出50強的名單。Eric Kwok帶領的C組因在第三回合的小組賽輸得最多，故要從20名隊員中一次過淘汰掉10個，足足要走一半人。不過在這個過程中，就發生了一段插曲，引起網民熱烈討論。

Anson Kong退出比賽。（電視截圖）

事關由一開始Eric Kwok在後台花姐等人商議名單時，他們就某些組員的去留起了爭議。Eric Kwok想放棄MIRROR成員Tiger（邱傲然），而作為MIRROR的經理人兼節目監製花姐（黃慧君）對此非常反對，表示︰「你要小魚都唔要Tiger，你對得我住啊？Eric，Tiger係MIRROR嚟㗎。」Eric Kwok直言他覺得Tiger未達到水平的意見，花紅顯得有點不滿，大聲講︰「你而家係咪畀我呻吓都唔得？」商討完畢後，到宣布名單時，就出現了突發的事情，MIRROR成員Anson Kong（江熚生）本已入圍，卻突然宣布自己要退賽，原因是他拍攝電視劇的檔期配合不了同時進行比賽，更重要的是因為他想讓自己的名額給跟他情同兄弟的Tank。雖然Tank並不想這樣得到名額，但最後Eric Kwok跟其他人有共識後，仍然決定把Tank留下。

花姐跟Eric Kwok意見不合。（電視截圖）

Tank和Anson Kong都好激動。（電視截圖）

除了這事，火火突然提出他的A組因紹冠的退出而有一個名額懸空，在Eric Kwok選了讓Tank入圍C組後，花姐突然走到火火身邊，跟他說了一句︰「咁你要Tiger啊！」原來她依然對Tiger未能入圍的事耿耿於懷，火火把決定權留給Lokman（楊樂文）的一組，最後他們選Tiger入組，花姐表現得好開心，在後台說︰「嚇死我啊，好驚啊，全靠Lokman。」不過這件事似乎令主持人強尼和一眾參賽者也認為不當，影響公平性，參賽者更明言︰「究竟呢個比賽係又捧返MIRROR啊，定係咩方向？我真係搞唔清楚。」未能入圍的賀嵐更明言︰「我會覺得變咗『圍威喂』囉！」事後，當事人花姐在節目中也坦承自己用了MIRROR的經理人的身分去處理這事，同事她也覺得比賽和導師們對MIRROR不公平，她覺得他們也是參賽者，為什麼總要把機會讓給新一季的參賽者。

Tiger的去留引起一段插曲。（電視截圖）

點擊下圖觀看C組的入圍花絮和名單︰

+ 7 + 6 + 5

而這一集的確引起了網民的熱鬧討論，有人質疑是否造馬，有人質疑是否跟劇本出來的節目效果，也有人覺得事情花整整三節的篇幅來交代太多，直言︰「尋晚淨係揀人大龍鳳都嘥咗半個鐘」紛紛鬧爆節目。《香港01》記者向花姐查詢，她承認自己當時犯錯，「如果佢哋畀人foul咗，佢哋都要面對好大壓力㗎嘛，但係我又知參加得比賽就預咗，當嗰日我知道要篩人嘅時候，將會篩走Tiger嘅時候，我就經理人上身，嗰吓我係覺得我有少少偏心嘅。（如果嗰個唔係Tiger呢而係其他MIRROR成員？）一樣，我覺得無論係邊個都好，我諗係冇一個經理人希望自己嘅藝人參加個比賽咁快畀人foul走，因為你會知道呢個藝人將會面對好大嘅壓力，咁當然好多人都會話你咁都令Tiger好樣衰，但係當時嘅我嘅心情就係覺得Tiger受咗個唔公平嘅對待，我身為一個經理人就係要為佢爭取。」

網民劣評如潮。（Facebook截圖@ViuTV）

另外，花姐直言她當時有向Lokman打眼色，希望他選擇Tiger入隊，而他們兩個本身感情也好好，所以花姐形容為「半逼半就」下，就出現了這個狀況。她說︰「喺呢件事我係真係做得好唔公平嘅，我係真係有叫佢哋咁做嘅。因為剪走咗一段，Eric講『因為佢係MIRROR，所以我要畀個位小魚嘅』，咁所以因為呢句我好唔開心，所以我一定要救佢返嚟。後尾我就覺得我係監製，冇理由畀呢件唔公平嘅事發生，我真係好唔啱好唔啱。要同觀眾講，呢個真係唔係劇情嚟㗎，冇劇本！」她續說︰「啱啱金生（ViuTV製作部副總裁金廣誠）都有問我點解要剪段咁真實嘅嘢出街呢，我堅持要剪出嚟係因為我覺得一個選秀節目裏面一定係有呢啲環節出現㗎，我想將我當時嘅心情話畀大家聽。」

花姐坦言，如果心水清的觀眾會知道，MIRROR其實沒有霸到席位，因為加MIRROR參賽是額外加位的，他們沒有令參賽者少了位。她覺得大家對MIRROR不公平，所以她更有為這事哭。（電視截圖）

點擊下圖觀看更多MIRROR和成員Tiger的相片︰