ARASHI嵐成員二宮和也封盤！　親筆信宣布結婚粉絲含淚祝福

二宮和也（聯合新聞網授權使用）

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二宮和也昨（12日）傳出婚訊，台灣時間晚間9點官方後援會粉絲陸續收到他的手寫信通知，承認真的決定結婚。

二宮和也感謝粉絲長久以來的支持，他決定親自向粉絲報告終身大事。不過他並未在信中寫到結婚對象，只希望粉絲今後還是繼續支持他，他也會更加努力。粉絲對此雖然衝擊，但仍舊含淚祝福。

傳聞二宮和也的結婚對象時是前女主播伊藤綾子（news every節目截圖）

給粉絲俱樂部的大家：

謝謝你們一直以來的支持，真的非常感謝。今天我二宮和也有件事要跟大家報告。這次，我要結婚了！

從1999年出道開始，受大家支持的這20年來，能一直不斷從事藝能活動，真的非常感謝。作為嵐的一員，過了一半以上的人生，在這裏做為一個男人要做一個決斷，所以今日向所有的粉絲做一個報告。

雖然一定有很多人會被我突如其來的報告嚇到，還是很希望在我做出這個決定後，能得到大家對我說「太好了」這樣的回應。

從今天開始也不會改變，明年之後我也還是二宮和也，會一樣的努力，如果還是能得到各位的支持我會非常高興。

二宮和也

二宮和也在ig發佈了親筆信宣布結婚（Instagram@kazuneen）

不經不覺20年　嵐年初宣布明年年尾中止活動（點圖瀏覽成員合照）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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