【嵐ARASHI】相葉雅紀、松本潤暖入心廣告　造型桌布限時免費下載

從11月4日開始，由「明治おいしい牛乳」及「明治ミルクチョコレート」所擺設的大型廣告在東京東急田園都市線涉谷車站B2廣場展出，大型海報上由商品形象代言人嵐成員相葉雅紀、松本潤為主角配上產品現身。

另外，將在11月9日發行的讀賣新聞報紙中，也將可以看到兩個人的廣告。而今天起，將期間限定開放在網路下載相葉雅紀、松本潤的造型桌布。詳細下載資訊請見品牌網站。

「嵐」相葉雅紀、松本潤超大型廣告涉谷車站展出中（株式會社明治）

▼▼▼即睇暖入心「嵐」相葉雅紀、松本潤Wallpaper▼▼▼

「嵐」相葉雅紀、松本潤Wallpaper下載網站：

「明治おいしい牛乳」網站：

https://www.meijioishiigyunyu.com/

（「明治おいしい牛乳」網站擷圖）

「明治ミルクチョコレート」網站：

https://www.meiji.co.jp/sweets/chocolate/mchoco/

（「明治ミルクチョコレート」網站擷圖）

▼▼▼相關圖輯：回顧日本男子天團「嵐」出道20年▼▼▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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