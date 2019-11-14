魔童13歲生日集父母優點於一身　張智霖袁詠儀低調慶祝

張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）的獨生子張慕童（魔童）11月12日生日，轉眼已經13歲喇！靚靚昨晚在自己的微博貼出插有「13」字樣蠟燭的生日蛋糕，並留言：「小張 Mr. Morton 生日快樂。」

一家三口感情要好。（IG圖片／cheung_chi_lam）

今年的生日蛋糕跟去年一樣都是藍莓芝士蛋糕，不知是否魔童最喜歡的口味？去年魔童12歲生日有跟蛋糕合照，唔知係咪大個仔怕醜，今年沒有跟蛋糕合照。

魔童13歲生日，張志霖一家低調慶祝。（微博圖片）

魔童因為長相酷似袁詠儀，而被封為「男版靚靚」，但氣質神態又似爸爸張志霖，完美集合父母的優點於一身。魔童初出世時，靚靚和張智霖為了保護他,希望他能和其他孩子一樣，健康快樂自由地成長，因此小時候盡量不讓他在媒體面前曝光/。魔童亦是近年才知道父母是演員，學校問他爸爸的職業時，他回答說：「爸爸之前做警察，最近轉行賣壽司。」一度令校方大為緊張，召見家長，因為認為家長頻繁更換職業對小孩的成長不利，令靚靚和張志霖哭笑不得。

魔童去年12歲生日與蛋糕合照，今年不知是否大個仔怕魂，沒有跟蛋糕合照。（IG圖片／anitayuenwy）