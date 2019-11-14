【牛下女高音．劇透】合唱團成員各散東西　吳岱融手術後再出事？

TVB劇集《牛下女高音》上回講到大家密鑼緊鼓準備校長（鍾景輝飾）的歡送會，誰知塵封已久的謎團竟無意中被呂老師（羅冠蘭飾）揭開！呂老師急不及待將女高音的身份告知校長，令校長無憾地離開香港。隨着校長的離開，雪兒（黃心穎飾）亦打算回加國散心，Nam（張振朗飾）頓感失落。另一邊廂，臨近手術之日，靜怡（龔慈恩飾）的好友們才得知她的狀況，在好友的追問下，她本來堅定的意志被動搖，最終在手術當日落荒而逃，她與老公大爆（吳岱融飾）決定如何難熬也會攜手面對。

靜怡（龔慈恩飾）與老公大爆（吳岱融飾）決定如何難熬也攜手同心面對。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會講到離愁別緒仍縈繞着合唱團成員不散，憂鬱哥（韋家雄飾）決定帶着結他瀟洒出走，黃河（蔣志光飾）則打算回加拿大，最放心不下的是情同手足的陸同（歐瑞偉飾），陸同及遊子（鄭敬基飾）密謀讓黃河對香港及好友們留下刻骨銘心的回憶。

合唱團成員各有打算，憂鬱哥（韋家雄飾）決定帶着結他瀟洒出走，黃河（蔣志光飾）則打算回加拿大。（劇照）

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此外，黑仔（曾偉權飾）終排除心理障礙，向Anita（車婉婉飾）坦白說出自己的感受。遊子與兒子朗（林浩文飾）再會面，朗卻反應冷淡……一年過去，離開的離開，留下的也投入各自生活中，合唱團的歌聲彷彿已成絕響。大爆手術後正休養，可惜他的身體再次發出警告訊號，令靜怡憂心不已。