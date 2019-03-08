台醫界女神激似Angelababy　與柯P合照驚現神秘之手變靈異事件

目前就讀澳洲雪梨大學醫學系的台灣李姓女學生，因有人在討論區「Beauty版」放上她的日常美照，不只迷倒一票男性網友，還被封為台灣的「醫界女神」。 去年李姓女學生短暫回台實習期間，與台北市長柯文哲同框照相，照片中她雖然戴著黑框眼鏡，可仙女氣質依舊難以掩蓋，但眼尖網友發現，她與柯文哲之間竟憑空出現一隻「手」，讓空靈美照順間成為靈異合照。

李姓女學生不僅長相甜美、氣質出眾，白皙皮膚與纖細身材也讓許多網友大誇像女星Angelababy。而她從小志願就是能成為一名醫生，想透過自己的能力，幫助病患康復、減輕痛苦，去年回台實習的期間，柯文哲也返回台大醫院上課，隨後李姓女學生將合照PO上網，引起大家的注意，站在超正學生旁邊，就算是柯文哲也沒轍、露出靦腆笑容。

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但有網友將這張照片上傳至Facebook《靈異公社》，發問：「大家有發現還是感覺怪怪的嗎？這位是來自人間的朋友還是……？」原來在李姓女學生與柯文哲合照時，中間竟然出現一隻手，引起網友熱烈討論。

由於照片中沒有拍攝到，除了李姓女學生與柯文哲的其他人，網友因此發揮腦力，提出許多爆笑推論，像是「女孩的男朋友。他不要他們靠太近，推開些」、「幕僚啦！要把柯P推開一些，因為佩琪（柯文哲之妻）會生氣」，還有人認真地說「以我掉東西這麼多年的經驗看來，沒猜錯的話應該是所謂的……『第三隻手』（小偷）！」

網友發現，她與柯文哲之間竟憑空出現一隻「手」。（jennjennll IG圖片）

究竟這隻手是是李姓女學生的護花使者，不想他們靠太近從中阻隔，還是柯市長的護衛要避免危險，網路上眾說紛紜，至今沒有解答，但柯文哲在接受媒體訪問時，也認證了這位網友封號醫界女神的李姓女學生「是美女」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】