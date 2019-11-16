【吹落的樹葉】神劇暗藏另一結局　太悲慘怕觀眾睇到崩潰

泰國影視作品除了鬼片衝出國際外，近年泰劇亦甚有話題，尤其是狗血劇情往往超出觀眾想像，而當中的人氣劇集《吹落的樹葉》，由泰國女星平采娜及型男Push主演，故事講述女主角Nira原是男兒身，變性後向父親復仇，她天仙外貌不但吸引了姑丈，更連親生父親都向她展開追求，但去到結局卻突然變成大團圓，原來劇集暗藏另一個結局，只是太悲慘怕觀眾難以接受，才有現今的改動，遺憾是令戲味大減。

泰劇《吹落的樹葉》由平采娜及Push擔正演出。（平采娜IG圖片）

劇中不乏大膽情節，包括變性人姪仔跟姑丈上床。（影片截圖）

泰劇《吹落的樹葉》，由《初戀那件小事》的美女平采娜主演，而她今次飾演變性人Nira，而目的是向間接害死親母的生父復仇，而女性要達成復仇計劃，當然要利用自己的本錢，而Nira不但改變了性別，連外貌也百分百改頭換臉，變成如天仙的超級美女，而她更主動接近風流父親，用美色迷惑，伺機復仇，而這個有違倫常的設定，無疑令該劇充滿話題性，再加上Nira一直暗戀姑丈(Push飾)，二人邂逅之後，戀火一發不可收拾，鋪排了另一條亂倫伏線，不過電視劇尺度只去到接吻階段，在重要關頭懸崖勒馬，未有發生關係。

父親強吻變性的女兒，觀眾睇到火滾肉緊。（影片截圖）

+ 3 + 2

原本該劇情節精采萬分，無論是父親強吻親生的變性兒子，還是姑丈跟姪仔險些發生性關係，也被激讚夠晒創意出位，但早前播出的結局，卻180度逆轉，當Nira被悉破身分後，自殺輕生，獲救後遠走他方，表明有天原諒自己，就會回去找愛的人，而姑丈則離婚後，等待Nira回歸，甚至衰到貼地的父親，也痛改前非，希望跟Nira團聚，open ending兼留下開拍續集的伏線。

平采娜結局逐格睇：

+ 10 + 9 + 8

但由神劇突變TVB式大團圓結局，卻令不少劇迷不滿，原來該劇小說版本有另一個結局，女主角Nira自殺未能獲救，姑丈痛苦得出家當了和尚，有情人未能成為眷屬，由於結局太悲慘怕觀眾難以接受，才改動到現時的版本，雖然算是大團圓，卻跟劇集上半段氛圍格格不入，可說是相當可惜。

平采娜高清靚相：