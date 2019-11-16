內地影視政策傳有新禁令　無綫播陸劇策略需重新審視

無綫近年購入多齣內地劇集，而即將緊接《牛下女高音》播出的內地劇，視帝黎耀祥有份演出的《鳳弈》，是否適合本地觀眾口味，就要播出先知，但網傳內地的影視政策，多個熱門題材被禁止，若然真有其事，基本上無綫買陸劇的選擇會愈來愈少，或許正是時候審視近年不斷播出內地劇的問題，還是多點自家製作才能留下本地觀眾。

《金宵大廈》叫好叫座，觀眾也想無綫更多自家製作。（劇照）

無綫即將播出內地劇《鳳弈》，仲有視帝黎耀祥。（劇照）

內地劇《鳳弈》仍未播出，已經出現了不少反對聲音，除了因為女主角何泓姍，港人未必認識，有視帝黎耀祥也難以力挽狂瀾。近日網傳內地再有新的影視政策，除了鬼怪、穿越、黑社會等多個題材被禁止外，又加入了新的禁令，讓製作人可以發揮的題材買少見少，當中被禁的題材包括：校園戀愛、師生戀、校園暴力、男主角色違背社會核心價值(小三、策劃殺人、謀害他人)、愛上殺父仇人、人類機器戀、重生、宮鬥等，等於以往的熱門題材，再不復見。

《跳躍生命線》感動無數觀眾，小品劇也可以有高水準。（劇照）

期待《降魔的》的續集。（劇照）

換句話說之前無綫曾購入播出的《三生三世十里桃花》、《那年花開月正圓》、《延禧攻略》，即將播出的《鳳弈》，內地甚受歡迎，描寫校園戀愛的《致我們單純的小美好》、《微微一笑很傾城》等，未來在內地再難以開拍，而無綫亦未能再購入播出，所以內地的影視政策，可說跟本地觀眾息息相關。網民紛紛表示看來只有電影中《戰狼》、《中國機長》等超級正面題材，在內地才能開拍，百分百限制了創作自由。

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