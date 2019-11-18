【多圖】奧運高低槓金牌得主何可欣　退役後讀碩士再執教鞭

高低槓公主何可欣，在2008年北京奧運會一鳴驚人，不但跟隊友贏得體操女子團體金牌，而她個人更贏得高低槓金牌，多年來為國家出戰國際賽事，至2013年全運會後退役。當年16歲為國爭光的小女孩，眨下眼已長得亭亭玉立，變成一位大美女，而且不但讀畢碩士學位，更成為大學教師，確是相當難得。

何可欣被封為「高低槓公主」，也是奧運金牌得主。（網上圖片）

現年27歲的何可欣，已長得亭亭玉立，顏值爆燈。（何可欣微博圖片）

何可欣16歲代表國家參加北京奧運會，不但取得體操團體賽金牌，又在高低槓項目奪冠，再加上世界體操錦標賽及體操世界盃，均贏得高低槓金牌，是唯一一位在世界三大賽事奪得大滿貫的選手，被封為「高低槓公主」。國家級運動員往往因為幼年開始訓練，錯過了讀書學習的機會，而何可欣在2013年退役後，才開始重返校園，入讀北京師範大學修讀體育人文社會學，而畢業後繼續深造，至今已碩士畢業，當上了大學教師，又以個人專業，為央視運動節目擔任解說員。

+ 14 + 13 + 12

何可欣現已長成大美人。（何可欣微博圖片）

2008年的中國女子體操隊，當時成員有程菲、楊伊琳、李珊珊、江鈺源、鄧琳琳及何可欣，當年以何可欣顏值最高，多年後程菲受傷而體形改變，至於何可欣退役後，則變得愈來愈靚，今年27歲的她，一直堅持運動健身，身形繼續保持纖瘦外，亦多了一份女性的性感魅力，近日她在微博上載自己的近照，甜美笑容，肌膚勝雪，穿上白色運動背心，露出白滑香肩，獲網民大讚比退役前更加美，現時女神感情仍然交白卷，大膽的單身男士機會來了。

+ 11 + 10 + 9