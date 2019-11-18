【少年的你】易烊千璽獲粉絲送200塊方包祝捷　禮物暗藏滿滿的愛

由TFBOYS成員易烊千璽及周冬雨主演的內地電影《少年的你》，上映後票房報捷，至今累積票房高達15億人民幣，可喜可賀。這齣以內地校園欺凌為題材的電影，當中有懸疑查案，為愛人犧牲的情節，上映後成為網民焦點，而為了祝賀易烊千璽的演出成功，有女網民送了200塊方包給偶像，而且烘燶了代表她的心意，下文為大家帶來這份別具心思的禮物，好過在大廈外牆賣廣告純粹炫富。

內地電影《少年的你》由易烊千璽及周冬雨擔任男女主角。（劇照）

粉絲用200塊方包製作禮物，由於已經過期，不存在浪費食物。（喵不可言作品微博截圖）

為何要烘燶塊包？好神秘的禮物。（喵不可言作品微博截圖）

《少年的你》由曾國祥執導，是一齣青春愛情犯罪電影，改編自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，而男主角易烊千璽，飾演成績欠佳，混跡街頭的學生小北，而一向型到爆裂的他，今次以平頭裝演出，一改過往帥氣形象，甚至連女主角周冬雨，也有平頭裝的戲分，電影以校園欺凌為題材，看得人心裡沉沉，不太舒服，而男女主角的愛情線卻是相當窩心，最後的大團圓也是觀眾可以接受，易烊千璽在片中的演技被觀眾力讚，而該片票房更高達15億人民幣，而且愈戰愈勇，相信可以再創佳績。有網民親手用200塊方包，製作心意禮物祝賀偶像票房報捷，而且烘燶了代表著盛載滿滿的愛，究竟是什麼特別禮物，下圖為大家揭曉。

易烊千璽方包禮物製作步驟：

+ 10 + 9 + 8

易烊千璽一向帥氣靚仔，卻為電影犧牲俊朗形象。（視覺中國）