【多圖】《巨蟲列島》真人拍宣傳片　百分百重現原作性感女角

對於細細隻的昆蟲，很多人都會有毛骨悚然的感覺，若然這些昆蟲巨大化，例如一隻如恐龍size的蚊子，殺人可說易如反掌，而日漫《巨蟲列島》，就是講述一班學生飛機失事流落荒島，卻遇上了巨型昆蟲將他們視為糧食，過程血腥恐怖，由於這齣漫畫大受歡迎，在2020年會搬上大銀幕，而近日為動畫劇場版拍攝了真人預告片，竟然有意想不到的視覺效果，相當震撼。

《巨蟲列島》用真人拍宣傳片。（Youtube影片截圖）

於2014年開始連載的《巨蟲列島》，由藤見泰高原作、REDICE作畫，基本上等於荒島求生記，但劇中的一班學生，要面對的卻是不同種類的巨型昆蟲，由於作品中不乏昆蟲知識，對於喜愛此道的讀者，當然大開眼界，甚有看頭，當然也可以當作是一部求生日漫，內容一樣緊張刺激。該作品宣布在2020年上映劇場版，讓粉絲萬分期待，近日更推出了一條真人拍攝的宣傳預告，卻出現了意外效果，成為網民話題。

片中不乏好身材的女角。（Youtube影片截圖）

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《巨蟲列島》除了有巨型昆蟲擇人而噬的血腥畫面外，作品中的女角身材也是相當惹火，而在荒島求生，又要逃避昆蟲追殺，撕爛衣衫的畫面可說一浪接一浪，屬於是合理香艷，而真人版宣傳片，也百分百重現這種元素，女角也是衣不蔽體，而畫面更會有大特寫聚焦在女角身體的重要部位，短短幾十秒的宣傳片，已看到網民嘩嘩聲，也有網民表示根本是《巨X列島》，甚至有掛羊頭賣狗肉，賣弄色情之嫌，令原著日漫的知識性味道，大打折扣。

女角被昆蟲捕捉，之後畫面仲十分香艷。（Youtube影片截圖）

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