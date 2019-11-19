【多圖】小栗旬訪問爆日本藝人吸毒　同場女星澤尻英龍華迴避目光

日本女星澤尻英龍華近日渉嫌藏毒被捕，警方在其東京目黑區寓所，搜出0.09克含有搖頭丸成份MDMA的粉末，而澤尻英龍華亦已向警方承認東西是她的，事件轟動日本藝能界。在澤尻被捕後，網民發現她跟小栗旬早前為電影《人間失格》宣傳做訪問，小栗旬突然爆料指日本有演員吸毒，此時他望了澤尻一眼，更意味深長說了一句話，仿如勸告對方回頭是岸，小栗旬仿如早知澤尻的秘密。

澤尻英龍華外形無可挑剔，可惜工作態度麻麻。（《週刊YOUNG JUMP》）

33歲的日本女星澤尻英龍華，憑2005年的日劇《一公升的眼淚》走紅，可惜其後她因態度差劣，事業跌入谷底，至多年後的《霓裳風暴》才絕地翻生，而早前上映的電影《人間失格：太宰治和他的女人》，就是由她跟男星小栗旬演出男女主角，想不到突然爆出澤尻涉嫌藏毒醜聞，她不但身敗名裂，甚至有指她會被飛出明年NHK大河劇《麒麟來了》的演員名單。

小栗旬在訪問爆有日本藝人依賴藥物。（影片截圖）

澤尻英龍華聽到毒品，神情有點不自然。（影片截圖）

小栗旬爆日本藝人吸毒逐格睇：

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其實澤尻跟毒品扯上關係，早在《人間失格》的宣傳訪問時已露出端倪，當時小栗旬談到自己演出太宰治一角，突然爆出日本娛圈秘密：「說實在的，人類並沒有那麼強大，人類的內心，纖細又脆弱的心靈，所以我才拼命去演繹另外一個人格，這樣不知不覺間可能會對某事產生依賴，我現在要說的話題可能有些禁忌，這事對日本圈內而言絕對是不好的事，有些演員甚至因為藥物過量死去，這是真的有的。」當說到有人因此而死，小栗旬帶有深意望向澤尻，而澤尻卻迴避了對方目光，回應了一句「我們演員也會沉浸在戀愛，人多多少少都會依賴什麼東西」。

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在訪問中小栗旬繼續勸人不要吸毒，「說回來，最重要的在於什麼呢？你如果問：你殺過人嗎？我們演員沒有殺過人，卻要演殺人犯的角色，這對演員是很大的挑戰，那麼換言之其他的也是一樣，演嗑藥的角色就必須嗑藥嗎？當然不是，我們都是要靠想像力去演繹，這才是最重要的。確實能體驗的東西我都想體驗一把，但我可能也漸漸變得想要更多地憑借自己的想像力去演戲。」小栗旬的訪問片段在網上瘋傳，更有陰謀論指他早知澤尻涉毒，才藉故勸對方回頭是岸，如果屬實，小栗旬確是一位難得的好前輩。