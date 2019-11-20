張鈞甯拒邱澤與小7歲小提琴家密會？　火速澄清只是烏龍一場

37歲台灣女星張鈞甯今年9月被踢爆與男星邱澤在車上約會，男方高調透露正在「追求中」，張鈞甯則保持低調風格，向他表示「感謝抬愛」，疑似請邱澤食檸檬。近日台灣傳媒再踢爆她與一名外貌陽光帥氣的「小鮮肉」於晚上約會食飯，男方更向張鈞甯分享家庭瑣碎事，二人戀情疑似曝光。不過張鈞甯已經火速向傳媒澄清這只是一場烏龍，這名「新歡」其實是她的音樂家表弟。

張鈞甯有好多追求者。（微博：張鈞甯）

邱澤高調承認正在追求張鈞甯。（視覺中國）

37歲張鈞甯頸部呈凹陷現疲態 「氣質女神」敵不過歲月留痕？

邱澤隔空追求被指利用女方 張鈞甯否認：我們未來有不錯互動

邱澤「追求宣言」獲張鈞甯回應 4個字疑拒愛登熱搜

張鈞甯與拍檔戲假情真遭斷正 邱澤高調認愛：努力追求中

張鈞甯的表弟Jimmy Wang（王資閔）是一名台灣小提琴家，亦是奏出福爾摩沙音樂協會的理事長，因此本來已經少有名氣，更接受過不少媒體訪問。他4歲開始學音樂，高二赴美深造，並畢業於新英格蘭音樂院及克里夫蘭音樂院，不但有極高的音樂造詣，顏值高、高大健碩，連張鈞甯都大讚表弟靚仔！據張鈞甯透露，今年30歲的Jimmy現時單身，不定時舉辦音樂會及開班免費教小朋友學音樂，如今突然人氣暴漲，相信屆時必定突然有很多單身女性蜂擁而至，成為搶手筍盤！

張鈞甯的表弟是一名台灣小提琴家，亦是奏出福爾摩沙音樂協會的理事長。（Jimmy Wang Facebook圖片）

今年30歲的Jimmy現時單身。（Jimmy Wang Facebook圖片）

張鈞甯竟與表弟Jimmy Wang（中）傳出緋聞！（Instagram：@wang2091）

點擊觀看更多張鈞甯表弟的照片：