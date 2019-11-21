【多圖】清水健親解業內金字塔制度　70男優要面對一萬女優

日本成人電影，相信很多人也有看過，男士甚至幻想自己是片中主角，希望能成為戲中一員，跟女主角有親密交流，但真相是AV工業存在嚴謹的階級制度，而日本著名AV男優清水健，在綜藝節目中親解業內6種等級，最下層的不但連女主角都見不到，更飽受其他男優的欺凌，跟其他行業一樣也有黑暗面。

著名男優清水健，在節目中講解AV界金字塔制度。（影片截圖）

日本著名女優三上悠亞、明日花綺羅，或多或少也曾經成為過男士的幻想對象，更紛紛羨慕男優能夠一親香澤，但真相是能夠跟頂尖女優有交流的演員，在整個業界只有約20人，其他男優則在奮力向上爬，爭取演出機會。日本著名男優清水健，就是屬於頂尖男優，他在日本綜藝節目中，親自講解AV界的金字塔制度，並爆料指業內跟各行各業一樣，最下層員工會受到上層欺凌，箇中辛酸並非外人能夠了解。

清水健雖然不是靚仔，卻是全國頂尖男優之一。（清水健twitter圖片）

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清水健畫圖講解AV行業等級制度：

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清水健在節目中透露，原來日本男優只有約70人，女優則是一萬人，比例完全失衡，最下層的有臨時演員、汁男，之後是用口服務男優、男優、印花男優，以至頂尖男優，階級觀念相當重，而頂尖男優月入約200萬至250萬日元，普通男優則是每次片酬1.5萬至2.5萬日元，而兩者之間的一種稱作「印花男優」，清水健解釋因為以往是日薪計，3萬日元以上，需要交印花稅，亦是男優的等級象徵，清水健補充現時已上升至5萬日元。

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至於最下層的汁男，原來也分為四等級，汁王牌有機會演出處男、新手，有機會當配角。清水健之後畫圖解釋拍攝情況，女主角周圍的企位，最近是男主角，之後外圍是汁男，離女優較近的是上汁，中汁一定要站在他們後邊，下汁更是最外圍的一群，完全看不到女主角，下汁只能見到上汁和中汁的背部，由於各人也在爭取上流的機會，此時會發生職場欺凌，上汁和中汁會刻意攔阻著下汁，令最下層的完全不能入鏡，所以要由汁男捱到當上男優，百分百是一條艱苦的路。

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