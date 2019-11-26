【全民造星II】全能學員都要出局　Edan＠MIRROR：我覺得係可惜！

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》已播至尾聲，下周五就會播出總決賽前的最後一集。自MIRROR成員加入競賽，與第二季參賽者組成新的60強， 兩者之間可謂擦出不少火花。節目最新內容播放至Eric Kwok（郭偉亮）帶領的C組與火火帶領的A組先後各自被淘汰10名參賽者，來到40強進30強的淘汰賽。淘汰賽固然殘酷，在節目播出後有不少觀眾為已出局的參賽者抱打不平，認為他們應該在比賽中走得更遠，接下來小編就為大家盤點在《全民造星II》中備受討論的一眾滄海遺珠，合共8個人，就連MIRROR與ERROR成員也替他們感到可惜。

《全民造星II》30強參賽者本輪將會鬥得火熱，競逐10強席位。（資料圖片）

Jerry與繼文

近來討論度最高的就不得不提與MIRROR隊長Lokman與RainP（方震揚）組成A1組的Jerry（潘俊維）與繼文（梁繼文），在50進40的小組淘汰賽中，A1組是A大組中唯一獲勝的小組，而他們親自編排的表演亦相當精彩，得到評判們的嘉許；當A大組整體失利，導師火火在權衡之下決定淘汰舞技出色的Jerry與繼文，讓不少觀眾對不能再看到A1組具創新意念的表演而大呼可惜。連ERROR隊長肥仔（梁業）在接受訪問時都說：「佢哋一直都係贏，但最終都要被淘汰係有啲可惜。」

繼文及後利用社交媒體回應網民：「一切都係節目效果，大家唔好怪花姐，今日得到大家嘅關注同支持，都係花姐嘅恩惠，被foul果日的確有唔開心，其實諗深一層，比賽係煙幕，正面啲咁睇，大家會戥我唔抵，其實花姐係幫咗我，比賽只係過程。」他又以凡事都有兩面，似是已經接受這個賽果。

ERROR隊長肥仔（左）為Jerry與繼文抱不平；成員保錡（右）大爆自己未入行前已經看過Jerry跳舞。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

梓豪

另外一個備受討論的A組成員就是梓豪，還記得梓豪在面試時說過自己是陪朋友來參賽；他是一個足球守門員，年僅19歲的他在節目中有「小志強」之稱。對舞台表演了解並不多的梓豪，表現理應比其他參賽者遜色，可是他憑着積極的態度與不放棄的決心，最終在舞台上成功展示了自己的另一個面，而他的陽光、可愛亦深得觀眾喜愛。

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+ 2

2Circle

在C組被淘汰的10名參賽者中，討論度最高的非同樣是19歲的2Circle（林奕靖）莫屬，ERROR成員保錡更私心地埋怨：「2Circle（離開）令到我少咗啲鏡頭，如果2Circle喺到我會多啲鏡頭。」在首輪比賽時，2Circle因髮型與ERROR成員保錡相似而有「小保錡」之稱。2Circle在《全民造星II》的舞台展示了自己的魅力、Rap的技巧及創作的能力，表演時自信的樣子亦為他吸引了不少支持者，更有言2Circle是本季參賽者中Rap得最好的一位！

接下來有劇透成份！！！

Eagle

《全民造星II》分組賽後，討論度最高的小組就不得不提以音樂性及歌唱力取勝的B4組，網絡上有不少呼聲希望B4組能全員出道，成為「港版2AM」；而B4組當中有着會作曲、作詞、彈鋼琴、結他、Bass、打鼓的參賽者Eagle（陳天翱），他可以稱得上是音樂全能，而他的歌聲亦備受一眾觀眾喜歡；同時B4組亦是B組唯一勝出的小組，所以他被Miss Chan Chan親手淘汰，讓不少觀眾大感驚訝。

+ 4 + 3 + 2

June

與Eagle同為B4組成員的June（梁瑞峰）亦是40進30強被淘汰的其中一名，有不少觀眾都覺得具音樂天賦的B4組成員缺一不可，皆因他們是比賽中唯一以音樂作為賣點的一組，每次演出均令不少觀眾眼前一亮；而外表酷似陳曉東的June除了歌唱實力不俗，更會彈鋼琴與創作，所以他被淘汰讓不少喜歡B4組音樂性的觀眾感到惋惜。

阿Lu

B組還有一名讓觀眾感到惋惜的參賽者，他是阿Lu（崔可迪），第二度參賽的阿Lu上一季在第一回合就被淘汰，於50強止步；今年阿Lu強勢回歸，與Aiden（洪助昇）等一眾「小鮮肉」一組，走男團風格亦毫無遺和感，跳得之餘同時亦負責了隊中主唱的位置；實力、顏值兼備的阿Lu是B1組唯一被淘汰的參賽者，讓不少粉絲難過，連MIRROR成員Anson Lo亦為他落下可惜的淚水。

終極劇透！！！！！！！！

K

擁有帥氣的外貌、模特兒的身材、不俗的實力，讓不少一直追看節目的觀眾均認為十強的其中一個席位會是K（劉瑞祈）的囊中之物，MIRROR成員Edan（呂爵安）日前在ViuTV新節目《辣伙頭》記者會後接受訪問時率先劇透，指K無緣晉身終極10強，Edan亦為此感到甚可惜：「K成個Package好好，好有型！Rap又好有力量，好識跳舞。」讓不少觀眾大感意外。

Edan睇好MC奪冠

至於冠軍心水，Edan看好唱功不俗的MC（張天賦）坐上冠軍寶座，皆因他透露MC決賽不用跳舞：「齋唱歌佢水準好高！」；ERROR隊長肥仔表示撐好兄弟Tank（梁德忠）：「有我加持，希望佢拎到冠軍。」他又透露，雖然ERROR沒有好像MIRROR般重回第二季比賽，但他說：「我玩得仲多過佢哋！我幫佢哋排好多舞！」Edan亦同意肥仔是《全民造星II》的隱形功臣！