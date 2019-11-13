【全民造星II】總決賽12.15邵氏舉行　終極10強不會離開香港受訓

ViuTV重頭製作《全民造星II》現時已播放至第四回合，不過據知所有錄影集數經已拍攝完畢，並已選出終極10強，他們將會有一個時間，為12月15日總決賽作準備。（資料圖片）

轉眼一年，《造星》三甲：Ian、姜濤和Lokman都已成功出道並獲得不俗人氣，而《全民造星II》已鐵定在12月15日舉行總決賽，到底哪一位新學員能夠接替姜濤成為新一屆冠軍？（資料圖片）

據了解，因為12月15日九展場地已滿，所以《全民造星II》總決賽將會「回歸」將軍澳邵氏影城舉行。（資料圖片）

ViuTV重量級自製綜藝節目《全民造星II》，至今播出超過一半集數。周一（11/11）晚播出的第30集。第三回合完結，50強誕生，第四回合「舞蹈對決」緊接展開，一眾新學員和MIRROR要爭入40強，由於戰況緊湊，網上已出現追看潮，很多人每晚準時10點半開始，一邊睇一邊討論。

監製「花姐」黃慧君早前接受訪問時透露，《造星II》共有45集，按照播放時間，淘汰賽將於11月29日（周五）播出最後一集，由於是邊拍邊播的關係，所有集數，包括選出終極10強的復活賽，亦已於上星期錄影完畢。

為何會有復活賽？據知「花姐」MIRROR不會有人參加總決賽，但因為20強選10強錄影當天，有MIRROR成員因為表現出色而晉身10強，故需要以復活賽的方式處理，讓一班於淘汰賽落敗的新學員再分高下，爭取參加總決賽的入場券。

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已經成為大師兄的Stanley@MIRROR（邱士縉）早前受訪時表示，睇好MC（張天賦）最終奪得《造星II》冠軍。「因為佢唱歌真係好好聽！」（資料圖片）

去年《全民造星》選出終極10強之後，曾飛往美國洛杉磯，接受國際星級排舞師Travis Payne及其拍檔Leeco跳舞訓練，但今年《造星II》將不會有此安排。（viu.tv）

去年《全民造星》選出終極10強後，10位參賽者，包括姜濤、陳卓賢（Ian）、龍志權、「肥仔」梁業、呂爵安（Edan）、Anson Kong（江熚生）、Lokman（楊樂文）、「細貓」應智越、Stanley（邱士縉），以及Jeremy（李駿傑），與花姐和製作團隊一同遠赴美國洛杉磯，接受國際星級排舞師Travis Payne及其拍檔Leeco跳舞訓練，但據知今年《造星II》不會有此安排，終極10強會留在香港，以一個時間準備總決賽演出。

而ViuTV亦已落實會在12月15日舉行總決賽，惟因場地檔期已滿，總決賽將會由九展「回歸」到將軍澳邵氏影城舉行，即第一季《全民造星》節目錄影的地方，據知屆時會現場直播，整個節目長兩小時，並會如去年那樣，安排粉絲到現場力撐偶像，增加氣氛。《全民造星II》的終極10強經已誕生，記者早前收到未經證實的內部消息，指以下5位參賽者能晉身總決賽，現在率先披露，到底是否有閣下心水？一Click即睇。