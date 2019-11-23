【多圖】郎朗同老婆Gina拍內地真人騷　甜蜜放閃只係一場戲？

著名鋼琴家郎朗，最近成為全國男士羨慕對象，皆因今年6月跟24歲的德韓鋼琴女神Gina Alice結婚，而繼法國凡爾賽宮童話婚禮後，郎朗夫妻又拍攝了內地真人騷《幸福三重奏2》，基本上二人每集也是甜蜜放閃，Gina無時無刻也是黐著老公，而且仿如人體吊飾，環臂抱著郎朗頸項，多次連環咀咀，卻被酸民指二人太過造作，感覺純粹是節目效果，真實並非如此恩愛。

Gina無時無刻攬著老公郎朗，但感覺似節目效果。（影片截圖）

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郎朗太太Gina，不但是九頭身美女，顏值爆燈，又彈得一手好鋼琴，在郎朗身邊永遠是小鳥依人，近日二人一起拍攝內地真人騷《幸福三重奏2》，不時大晒恩愛，而每一集Gina都會有整個人黐著郎朗的畫面，纖幼玉臂掛在老公頸項，胸貼胸兼連環咀咀，而且不分時機場合，像最新一集二人在雲南體驗染布，在聽老師講解時，二人無論是站是坐，Gina都是雙臂環抱老公，而郎朗一臉早已習以為常的樣子，令無數男士又羨又妒。

【幸福三重奏2】郎朗教老婆Gina寫中文 「對+木」為何是「樹」？

又攬？Gina完全無視場合。（影片截圖）

Gina高清靚相：

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不過有心水清的觀眾，發現郎朗跟Gina的恩愛模樣，是每一集的指定動作，像在節目第3集，郎朗提早回家，Gina竟然興奮得攬實老公，瘋狂咀咀，又說很掛念老公，在第4集二人相擁躺在梳化看電視，一邊吃水蜜桃一邊咀咀，甜蜜過程如早有鋪排，感覺相當假。網民提出現實中郎朗跟Gina曾被拍得現身機場，當時郎朗雙手插袋，所有行李全由太太Gina負責，二人企到離行離迾，比起節目中的糖黐豆、孖公仔，完全是兩回事，令人質疑他們一直只是做一場恩愛騷。