《王冠》S3劇評：英女王唔係施政佈景板！屢以君王智慧化外交危機

​11月17日，歷史劇《王冠》（The Crown）第三季正式在Netflix上架。和其他情節緊湊、一走神就看不懂的英美劇不同，這部劇完全不需要補前兩季，甚至第三季的每一集都可以單獨觀看，而完全不影響觀劇效果。這種觀賞的「便利性」和《王冠》的劇作結構密不可分，因為《王冠》的每一集都是一個獨立故事，並且有自己的分集名稱，精致的文本讓它像是十個獨幕劇合集。

按圖看《王冠》第三季最新及回顧過往劇照：

+ 17 + 16 + 15

這部由Netflix重金打造的劇集《王冠》，計劃拍攝六季60集，演繹英女王在位60多年來的風霜歲月，將使用3位女演員表現女王的青年、中年、老年（《王冠》劇照、官方宣傳海報）

據了解，這部由Netflix重金打造的劇集《王冠》，計劃拍攝六季60集，演繹英女王在位60多年來的風霜歲月，將使用3位女演員表現女王的青年、中年、老年。

由於講述的是中年時期的女王，《王冠3》中的女王一角也實現了第一次接力，由2019年奧斯卡新科影后Olivia Colman接任。有意思的是，她在獲獎作品《爭寵》（The Favourite）中演的也是一位英國女王——18世紀的安妮女王。

這部劇集有很強的「普適性」，喜歡八卦的可以看到英國皇室的各種桃色逸聞，而關注歷史的也可以跟隨大英帝國「第一家庭」的視角見證英國激蕩的現代史。

專門「揹鑊」的仲裁者

《王冠》絕非女王一人的「大女主劇」，又或者說——女王不會是永遠的戲劇核心。只不過作為一家之主兼「一國之主」，皇室成員的瑣事乃至國家大事，最後都會讓女王來做仲裁。

《王冠3》從知名的「劍橋五傑」（Cambridge Five）間諜案開篇。這五位劍橋畢業的英國人，雖然出身貴族，卻信仰共產主義，在二戰時被蘇聯招募為間諜，在二戰後先後暴露。劇中涉及的是第四位暴露身份的Anthony Blunt，他在現實中是英國女王的美術顧問，為王室服務。

《王冠3》從知名的「劍橋五傑」間諜案開篇。這五位劍橋畢業的英國人，雖然出身貴族，卻信仰共產主義，在二戰時被蘇聯招募為間諜，在二戰後先後暴露。劇中涉及的是第四位暴露身份的Anthony Blunt，他在現實中是英國女王的美術顧問，為王室服務（《王冠》第三季官方宣傳照）

儘管軍情六處已經查出Anthony的間諜身份，但是他們所能做的只是將這個信息匯報給女王，並且告訴她不能解僱他。因為作為一名蘇聯間諜，他潛伏如此之深之久而不被發現，一旦揭露會影響英國和美國的關係。於是，女王只能假裝不知道，還要在Anthony的策展上向其致謝。

如果說前兩季更多側重英國二戰後在國際舞台上的衰退，那麼國內經濟蕭條就是《王冠3》的一個大的故事背景。若「日不落帝國」的暗淡僅僅削弱了英國人的虛榮，而民生問題則真切困擾到普通人的日常生活。在這樣「大衰退」的背景下，皇室在英國扮演的角色就顯得十分尷尬。

點擊看更多歐美歷史影視作品評論：

亨利五世：新王之路影評︳以誠實制勝 是少年君王都懂的政治真理

【唐頓莊園】歷史劇風靡全球只因掌握3種心理！結局4年添食電影版

作為一家之主兼「一國之主」，皇室成員的瑣事乃至國家大事，最後都會讓女王來做仲裁。（《王冠》劇照)

首先，皇室是政府運作失效時的奇兵。

在第二集中，新組閣的工黨政府由於沒有支持越戰，而讓美國總統詹森（Lyndon Johnson）記恨在心。然而，經濟衰退，英鎊面臨貶值，英國必須要拿到援助。政府把這個「波」踢給了皇室，以極高的規格邀請詹森訪問白金漢宮。然而，詹森不吃這一套。最終，正在美國訪問的瑪嘉烈公主（Princess Margaret），以「放蕩不羈愛自由」的個人魅力贏得了詹森的好感，打開了這個外交困局。

最終，正在美國訪問的瑪嘉烈公主（Princess Margaret），以「放蕩不羈愛自由」的個人魅力贏得了詹森的好感，打開了這個外交困局（《王冠》劇照）

其次，皇室需為內閣轉移國內矛盾的「揹鑊」。

在第三集中，工黨政府為了平息礦難造成的民情激憤，考慮把負面影響分散給女王，理由就是——她的行為是上流社會罔顧人民的典型表現。於是，媒體上出現了關於女王的負面報道。當政府考慮裁減預算時，第一個想到的也是拿皇室成員之蒙巴頓元帥（L. Louis Mountbatten）開刀，因為他一直要求增加軍事預算。於是，這位為大英帝國操勞一生的將軍就這樣退役了。而為了平息威爾士民族主義的怒火，維護國家統一，皇室還必須將正在劍橋讀書的查理斯王子，以「質子」的身份送去學習威爾士語，和當地人民打成一片。

「日不落帝國」的暗淡僅僅削弱了英國人的虛榮，而民生問題則真切困擾到普通人的日常生活。（《王冠》劇照)

民主社會，君王何為？

而在一個現代民主社會，已經「無權」到這種地步的英國皇室還得隨時應對「合法性危機」。菲臘親王僅僅在美國的電視訪談上開了一個玩笑，就被國內媒體盯上，並借題發揮。就連內閣成員也認為，「普通家庭正在為生存打拼，那個自以為是的吃白食的人還在那哭窮。」王室再度陷入輿論漩渦。

為了進行危機公關，菲臘親王找到BBC，把攝影機架到白金漢宮，來拍一部紀錄片。以此反映皇室成員每天多麼努力而繁忙地在工作，從而向民眾證明，納稅人的錢花得有多值。不料這樣的計劃適得其反，「看熱鬧不嫌事大」的媒體又借此把皇室奚落一番，皇家威嚴最重要的防護是它的神秘感，他們竟然同意對電視攝像機敞開大門，讓我們驚嘆於他們的平庸…這足以讓一個垂死的病人拔掉支撐生命儀器的插頭。女王事後也對丈夫這次失敗的「危機公關」懊悔不已，並總結道：

玄虛和禮節，不是為了把我們和公眾分離，而是我們生存的必要條件。 英女王伊莉沙伯二世——《王冠》第三季

這種距離和神秘感建構起來的「神性」，以及對於「人性」的壓抑和本劇中另一個故事產生了互文。

美國登月成功後，菲臘親王為人類的壯舉激動不已。當他得知美國「登月夢之隊」要來拜訪白金漢宮時，主動提出要和他們做一次私人對話。在他的眼中，這些征服了月球的人類是神一樣的存在，可他們實際上只不過是遵守了各種操作章程的普通人。

他們在參觀皇宮時，也像普通遊客一樣一驚一乍，並且激動萬分到處合影留念。「你站在樓上看風景，看風景的人在樓上看你，明月裝飾了我的窗子，你裝飾了別人的夢。」這種錯位正如卞之琳這首詩展現的那樣，只不過這個結果在菲臘親王眼中沒有太多詩意，只有大失所望。

在一個現代民主社會，已經「無權」到這種地步的英國皇室還隨時要應對「合法性危機」（《王冠》第三季劇照）

面對丈夫這種「尋隱者不遇」的困惑，女王則淡然地表示，「他們餘生將被人瞻仰，唯恐開口暴露了真實的自己，必將令大家大失所望。」這份「共情」也是她在一個民主社會當女王的心得體會吧。

「我登基的時候這個國家還很偉大，丘吉爾所說的『伊莉莎白二世時代』在我看來真不怎麽樣。我在位期間，這個地方崩塌了。」大英帝國不可避免在衰退，與之共榮辱的皇室光環不再，無處安放。

在一個現代民主社會中，君主制的存在究竟還有多大的意義？這是《王冠》一直探討的問題。這部劇的結尾，走出婚姻困境的瑪嘉烈公主給了女王一個答案：

我們掩蓋這些問題，只要我們把事情做得足夠轟轟烈烈，沒人注意到我們周圍正在崩潰，這就是我們存在的意義。 瑪嘉烈公主——《王冠》第三季

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】