《重見光明SEE》劇評：全民變盲的末世　新奇前題殺出軟科幻血路

蘋果Apple TV+首次推出的四部原創劇集裡，輿論最喧囂的無疑是由積遜莫瑪主演的《重見光明》（See）。 不同於《晨早直播室》（The Morning Show）大收好評，也不同於《太空驕子》（For All Mankind）的持續走低，主打「盲人科幻」設定的《重見光明》，多少釀起了幾波爭議的水花。

科幻劇難免有爭議，觀眾往往會為了背景設定的合理與否吵嚷不休——《重見光明》也遭遇了這一困境。

故事背景設定於數百年後的未來，人類發生了一次滅絕式大災難。全球人口銳減，存活人數不足200萬。文明崩壞、社會退步、知識體系分崩離析。禍不單行的是，殘存的人類又身染病毒全部失去了視覺。失明者延續一代又一代，直至有一天，健全之人突然出現。

其實，這一設定不足為奇。加拿大曾經就於2008年推出過類似題材的電影《盲流感》（Blindness），只不過《重見光明》的背景是失明病毒蔓延數百年後的未來，而前者是講病毒剛剛爆發後的城市圖景。

《盲流感》是講病毒剛剛爆發後的城市圖景。（《盲流感》宣傳圖片）

老實說，全球失明的設定接受起來倒不困難，觀眾的爭議點反倒在於，編劇對人類失明後世界的佈局實在是太不走心。畢竟，所有人都盲了，精美的妝容與華麗的頭飾又給誰看呢？

《重見光明》的服化道居然因為太精緻而受到批評：

談到這裡，筆者倒想插句題外話。之前，我曾聊過「硬科幻」和「軟科幻」的分別，《重見光明》無疑屬於後者。

事實上，除了類型差別，科幻劇的邏輯設定也有兩種分類。一種是所有影視作品中都必須遵循的常識邏輯，即我們日常生活中的基本原理；另一種是科幻故事中設定的自我邏輯，自我邏輯的設定也是一部科幻作品能否被「叫好」的衡量準則。

通常來說，「爛科幻」作品被吐槽是由於科幻邏輯有Bug，《重見光明》卻恰恰相反。《重見光明》是因為生活常識的失誤，而被觀眾冷嘲熱諷。當然這種討論其實完全沒有必要，畢竟，「盲人科幻」的噱頭再足，它也是一部娛樂向的影視劇。演員着到爛身爛世、蓬頭垢面，就又見得能夠討好觀眾了？

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“盲人科幻”的噱頭再足，它也是一部娛樂向的影視劇。演員衣衫破爛、土里土氣，就能討好觀眾了？（《See》劇照）

拋卻吹毛求疵，這部「盲人科幻劇」實則足夠精彩。隨着失明病毒的代代傳遞，昔日繁盛的現代社會也不復存在。彼時的人類恢復了傳統的「二元君主制」，君主擁有實權，議會擁有影響君主的權力。

另外，由於失明後人類喪失知識，他們將對太陽的感激轉化成對烈焰之神的崇拜，國家的君王又承載起「君權神授」、「神之代言人」的有趣身份。

這部劇的激勵事件是健全之人Jerlamarel（Joshua Henry 飾）的出現。他自稱能看到光明，且這是過去地球上每個人都具備的能力。在全員皆盲、君權神授的國家，擁有視覺者是妥妥的「異端」。

國家有一個特殊的組織，名為獵巫者，首要任務就是抓捕巫者Jerlamarel，以及收養他兩個孩子的Baba Voss（積遜莫瑪 飾）的部落。追逐與反追逐、隱姓埋名與千里緝兇，正式的故事也隨之展開。

國家有一個特殊的組織，名為獵巫者，首要任務就是抓捕巫者Jerlamarel，以及收養他兩個孩子的Baba Voss部落。（《See》劇照）

當然，這只是表面現象。畢竟，這不是一部隱喻「清教徒被迫害」的故事，真正的現實遠比想像中精彩。從目前播出的4集來看，故事的前期脈絡基本清晰。

女王Kane（Sylvia Hoeks 飾）與Jerlamarel之間，有一段不可描述的戀情。她對Jerlamarel的追捕，既有情感因素在作祟，又有他不再為己所用，天災人禍下王權不穩的擔憂。

Baba Voss接納了Jerlamarel的前妻Maghra（Hera Hilmar 飾），順理成章地成為了兩個孩子的父親。他深愛Maghra，又答應Jerlamarel要告訴孩子真相，兩難之下不得已瞞着妻子告訴了兩個孩子真相。

從生父Jerlamarel留下的箱中獲得書籍的兄妹倆，識得了山川地理、學會了製造武器，不斷膨脹的自信心讓他們「瘋狂」，瞞着長輩外出招惹各種意外，也加速了逃亡的步伐。

Baba Voss接納了Jerlamarel的前妻Maghra（Hera Hilmar 飾），順理成章地成為了兩個孩子的父親（《重見光明》劇照）

由於內奸的告密，Maghra的部落被獵巫者發現，不得已間踏上了流竄之路。好在，Jerlamarel為他們留下了前行的方向和指引的印記，「遍布黃金的新大陸」或許就要出現。

除了腦洞開到極致的故事之外，《重見光明》最受到關注的莫過於男主角Baba Voss，選用了硬漢積遜莫瑪。這個《權力遊戲》中的馬王、DC世界中的水行俠，在這部劇扮演一個以一擋十的英勇族長。一手反手抽刀、刀刀割喉的絕技，讓人忍不住拍案叫絕。

+ 2

當然，作為一部典型的娛樂向科幻劇，《重見光明》中也不乏主創人員的「惡趣味」。女王Kane神奇的禱告方式，顯然是對歷史上虛偽荒誕、淫亂腐朽的羅馬教會的嘲諷；而Jerlamarel書箱中留有喬治歐威爾（George Orwell）的《1984》、《殺死一隻知更鳥》（To Kill a Mockingbird），又流露出對極權主義、有色人種歧視的批判。不過，讓黑人演員來演拯救世界的角色，究竟是變種嘲諷，還是政治正確呢？

誠然，從戲劇結構來說，《重見光明》並不出色。撇開全民失明的這個大設定，這不過是一部老套的「斯巴達反抗史」。但加了「盲人科幻」的背景佈局，這部劇轉眼之間就出得大台。

筆者認為，這倒不失為未來科幻劇的一種探索方向。假如不能在故事雕琢上做到極致，不妨像《重見光明》般大想頭一點？