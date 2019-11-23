何猷君向奚夢瑤愛的宣言竟惹網民狠批　霸氣反擊：錢早就分完了

賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷君，於今年5月才向內地名模奚夢瑤求婚成功，兩人7月領證結婚，上月更已火速榮升父母，仔仔何廣燊（Ronaldo）於上月出世，成功為賭王家族誕下第五代第一名男丁，這亦是賭王的長孫，認真威威。猷君一向對奚夢瑤愛得高調，他今日凌晨就於微博公開對老婆愛的宣言。

何猷君與內地名模奚夢瑤上月已火速榮升了做父母。(何猷君微博圖片)

猷君發文表示：「大家好！！！我愛小明 (奚夢瑤暱稱)，我愛我老婆！一年多了沒經常發微博，看到難聽的評論不開心，看到說她不好的也不開心！一直想經常幫她發話說回去 可是她一直不讓我，說沒必要。所以！反正！無名之輩，我是誰！喝醉了，也無所謂！明天她肯定要說我了哈哈哈哈哈哈 哈哈哈。快樂！！！ ​​​​」剖白了自己對於老婆被惡意批評感到不開心，又自言自己是喝醉了。

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何猷君表白老婆奚夢瑤。(何猷君微博截圖)

然而猷君此番情深表白老婆卻惹來網民的惡言攻擊，有網民留言表示：「潛台詞：謝謝老婆又能讓我們四房分了一大筆！」猷君即嬲到爆粗反擊說：「錢早就分完了，去看看新聞吧XX！」、「趕上已經分完的家產？還是為了趕上一個快一百歲老人家的希望？我愛她，不需要你認可。」、「潛台詞：我愛我老婆，一直想說你這種XX值得給罵，老婆不在身邊我就罵下去了XX！」、「生了兒子，沒生兒子，我錢還是夠花的謝謝。」相當霸氣，可見猷君真的很愛錫老婆，亦有大班網民支持他，讚他護妻情切兼且敢怒敢言。

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何猷君好愛老婆奚夢瑤。(何猷君微博圖片)

點擊下圖逐格睇何猷君與網民罵戰的留言，以及他和老婆的靚相：