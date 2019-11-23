前Rainbow 28歲成員趙賢榮IG曬性感照　慘遭網友串爆曾隆胸

已於2016年解散的韓國女團Rainbow，適逢今年是出道十週年，7位成員金栽經、高佑麗（高娜恩）、吳丞芽、盧乙、鄭允慧、金智淑和趙賢榮自資重組推出新單曲，因而再一次受到關注。可是趙賢榮日前在IG大曬性感照後，竟慘被網友留言串爆她曾隆胸？

今年28歲的趙賢榮是Rainbow的忙內成員，童顏的外貌的她卻有着姣好的身材，因此組合解散前她已以性感著稱。趙賢榮也不吝嗇自己的好身材，不時在IG上載性感照，向粉絲大派福利。日前她在IG上傳身穿黃色低胸背心或泳衣的自拍照，性感得來不失可愛的味道。可是礙於趙賢榮胸上出現疑似敏感的紅點，於是就有網民留言「上傳這樣明顯做過隆胸手術的照片的話，是要把做過手術的事情在小區內宣揚嗎？拜托，這樣明顯的話請遮一下。」酸她的胸部曾加工。

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Rainbow日前慶祝十週年重組，不少粉絲都非常驚喜。（IG/@cho_hyunyoung）

趙賢榮大曬性感照，卻慘被網友串爆曾隆胸。（網上圖片）

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面對網友的惡言，趙賢榮霸氣回覆反駁「對不起，如果不是想把你腦袋空空的事情在小區內宣揚的話，請刪去留言～^^」大方否認隆胸一事外，更聰明地成功撃退黑粉，被粉絲大讚EQ非常高！Rainbow解散後，趙賢榮曾以演員身份簽約Mama Creative。可是2018年2月，因公司總策劃人涉嫌財務詐騙被捕後，合約受影響被終止外並有傳被欠薪約700萬韓圜（約4萬6千港元）。現時趙賢榮間中受邀出席公開活動，擁有瑜伽導師牌的她也不時在IG上傳運動的照片。

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趙賢榮是Rainbow中的性感擔當之一，不時大曬姣好身材。（mydaily）

回歸Rainbow時期的趙賢榮：