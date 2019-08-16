【多圖】CLC濕身現身夏水禮　Elkie莊錠欣罕有性感大露背派福利

有Elkie莊錠欣在內的韓國女團CLC，昨天（15日）於大田出席夏水禮活動，7位成員Elkie、承姬、有眞、丞延、Sorn、睿恩和恩彬穿上紅黑色泳裝，配上熱褲，與現場的粉絲大玩水槍。其中少有性感上陣的Elkie，昨天以大露背現身，向粉絲大派福利。

CLC昨天擔任大田夏水禮的表演嘉賓，雖然現場下起雨，但顯然沒有影響7位成員與觀眾一同玩水的慶致。首次參與夏水禮的CLC，事後亦有在IG上傳照片，表示玩得非常盡興！CLC成員少有性感出席活動，因此7人昨天小背心、泳裝配熱褲登場，對粉絲來說相信已非常驚喜，而Elkie昨天穿上黑色大露背泳衣最為吸睛。Elkie大曬白滑美背外，她纖幼的身材更是令人羨慕。

Elkie昨天出席夏水禮活動，罕有大曬性感美背。（IG/@chongtingyanelkie）

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活動結束後，Elkie更在個人IG上傳大量泳衣照，向粉絲大派福利，對大家說「今天只想着我」。一輪洗版後，最後她以一張「影後」照作為完結，但有香港粉絲則搞笑留言表示「着多件衫喇，天氣凍啊」。除了Elkie外，其餘6位成員都有瘋狂更新IG，不知道粉絲喜歡睿恩和有眞可愛的性感、Sorn充滿異國風情的性感、丞延和恩彬型格的性感還是承姬高冷的性感呢？

CLC成員7人7色，粉絲又偏愛哪一種風格呢？（IG/@ cube_clc_official）

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