【多圖】Joy@Red Velvet着超緊身短褲曬長腿　大展性感頹廢美

自Red Velevt成員Irene、Seulgi、Joy和Yeri開通個人IG後，4人都不時上載生活近照，與粉絲作另類的近距離接觸。昨天（22日）Joy就在IG上傳超短褲美照，大曬長腿向粉絲大派福利。散發着非一般頹廢美的她，一下子就成為網上熱話。

穿超短褲的Joy大曬美腿，非常誘人！（IG/@_imyour_joy）

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熟悉Red Velvet的粉絲，向來都知道Joy擁有一對長腿及均稱的好身材，是不少韓國女生的羨慕對象。昨天Joy在IG一口氣上傳9張美照，身穿貼身上衣及黑色迷你短褲的她，坐在椅子上大曬一對美腿，好身材又一次震撼粉絲的眼球。配合拍攝現場的紅色照明，以及Joy冷酷的表情，格外散發出一陣性感的頹廢美。從Joy上傳的照片中可見，猜測應該是雜誌的拍攝花絮現場，因此不少粉絲留言表示期待之後公開的作品。

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Joy不吝嗇自己的好身材，不時在IG曬長腿。（IG/@_imyour_joy）

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