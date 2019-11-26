張文采離開無綫新聞：多謝大家十年嚟嘅支持後會有期！

現年34歲的新聞首席主播張文采（Wendy）在無綫新聞工作超過10年，上月突然傳出早已在9月遞辭職信的消息，令人相當不捨。昨晚（25日）是張文采在無綫新聞的last day，她在完成11點半新聞報道後，正式向觀眾道別。

張文采昨晚（25日）在新聞報道結束之前，向觀眾作最後道別。（無綫新聞截圖）

張文采昨晚最後一次擔任在無綫新聞台報道新聞，她在新聞報道結束之前，向觀眾作最後道別：「呢節新聞報道完喇，多謝大家十年嚟嘅支持，後會有期，再見。」正式結束無綫的10年賓主關係。

張文采正式結束無綫的10年賓主關係。（微博：@張文采WendyCheung）

無綫新聞近年被指報道偏頗，導致多名記者及主播不滿引起離職潮，而早前張文采接受傳媒訪問時則未有否認離職與「反修例」活動有關，而她亦未有透露之後的去向。

張文采即使離開TVB也不愁出路。（張文采Facebook圖片）

張文采於2008年畢業於珠海學院新聞及傳播（榮譽）文學士，畢業後加入亞視新聞擔任亞洲電視新聞財經頻道主播，2009年轉投無綫新聞，2013年晉升為高級新聞主播。2015年晉升為新聞台總主播，成為無綫新聞開台48年以來的第一人。

張文采於2008年畢業於珠海學院新聞及傳播（榮譽）文學士。（張文采Facebook圖片）

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