【具荷拉離世】前男友偷拍無罪感鬱悶　就鄭俊英事件聯繫爆料記者

韓國前女團KARA成員具荷拉周日（24日）下午被發現在首爾寓所內斷氣身亡，終年28歲。韓國SBS fun E記者姜京潤昨日（25日）出席SBS節目《朱英鎮的新聞發布會》時，透露具荷拉生前因「鄭俊英聊天室」事件曝光後，親自聯繫記者提供協助。

韓國SBS fun E記者姜京潤透露具荷拉生前因「鄭俊英聊天室」事件曝光後，親自聯繫提供協助。（SBS影片截圖）

具荷拉去年被前男友要脅公開二人性愛短片，姜京潤記者透露於今年3月報道完一系列的「鄭俊英聊天室」散播性愛短片事件後，得到具荷拉親自聯繫並得到不少幫助：「報道之後，具荷拉鼓起勇氣親自給我打了電話，因為她也是被前男友非法拍攝的受害者，她說看到我的報道後就只能聯系我，雖然不知道能提供什麼幫助，但她很希望能伸出緩手，她是很想積極地面對這種情況。」

姜京潤記者透露於今年3月報道完一系列的「鄭俊英聊天室」散播性愛短片事件後，得到具荷拉的親自聯繫。（VCG、SBS影片截圖）

姜京潤記者亦表示，雖然具荷拉的前男友崔鍾範最終審判毆打具荷拉而被判監1年半，緩刑3年，但偷拍非法影片罪則因證據不足被判無罪，因此具荷拉感到相當鬱悶：「她的前男友在一審中被判緩刑，怎麼看都應被判有罪的，但之後她卻一直收到很頻繁的惡性留言，具荷拉在事件之後也感到很鬱悶，亦對非法拍攝被判無罪感到很累。」姜京潤記者表示仍流傳在網絡上的影片對女藝人是第二次的傷害。

具荷拉去年被前男友要脅公開二人性愛短片，最終他被審判毆打具荷拉而被判監1年半，緩刑3年，但偷拍非法影片罪則因證據不足被判無罪，因此具荷拉感到相當鬱悶。（VCG）

具荷拉的好友雪莉上月在家中自殺後離世，姜京潤記者表示感到非常擔心所以於翌日馬上聯繫了具荷拉：「我跟她說，千萬不要做出不好的選擇，她（荷拉）亦答應會努力生活到最後的，但她最後作出了這樣的選擇，確實是大家無法預料的。」

具荷拉（左）的好友兼前女團f(x)成員雪莉（右）於上月14日自殺後離世。（網上圖片）

具荷拉在雪莉離世後淚崩，亦答應會努力生活到最後。（Instagram：@koohara__）