【具荷拉離世】兩度為日本地震伸出緩手　近百億遺產留嫲嫲分配

韓國前女團KARA成員具荷拉周日（24日）下午被發現在首爾寓所內斷氣身亡，終年28歲。生前積極在日本發展的她在離世前一星期現在日本開巡迴演唱會，更承諾會再與日本粉絲見面，突然傳來的噩耗令不少日本粉絲心碎。有日本粉絲分享具荷拉生前的善舉，分別在日本311大地震及熊本地震伸出援手，人美心善的她因此深受日本民眾喜愛，至今依然對她相當感激。

具荷拉周日（24日）下午被發現在首爾寓所內斷氣身亡，終年28歲。（VCG）

於2011年的日本311大地震時，具荷拉曾經以個人名義捐出1億韓幣（約67萬港元）作賑災之用，雖然當時具荷拉的團體KARA正處於當紅時期，但對於當時只出道了3年的具荷拉而言經濟狀況非常一般，而且還是靠着租屋過生活，韓國媒體當時推斷1億韓幣是她一年收入的一半，絕非小數目。據稱，具荷拉原本打算在KARA推出第三張專輯後以團體名義捐出專輯收入，但當時因地震原因影響專輯發行日，因此改為以個人名義捐款。另外，具荷拉於2016年發生熊本地震時，亦曾以日文寫親筆信為災民祈福，字裏行間都展示出她誠意滿滿，暖心舉動令日本粉絲感動不已。

具荷拉於2016年日本發生熊本地震時，亦曾以日文寫親筆信為災民祈福，字裏行間都展示出她誠意滿滿，暖心舉動令日本粉絲感動不已。（網上圖片）

具荷拉在2016年約滿DSP Media，KARA正式解散後演藝生涯開始走下坡，去年更遭前男友毆打鬧上法庭而形象嚴重受損。她在事業低潮時決定重新出發，今年6月與日本經紀公司「尾木製作」簽約轉在日本發展，當時「尾木製作」社長表示被具荷拉的誠意打動：「她到日本後馬上到事務所來，眼眶濕潤地說想在日本再努力，我被這樣的荷拉打動了，所以決定跟她簽約。」

有日本粉絲分享具荷拉生前的善舉，分別在日本311大地震及熊本地震伸出援手，人美心善的她因此深受日本民眾喜愛，至今依然對她相當感激。（Twitter圖片）

另外，具荷拉於2012年被韓國傳媒封為「財閥偶像」第三位，當時年僅22歲的她在首爾江南清潭洞買下11億韓元（約730萬港元）的三層138坪高級住宅，之後又於24歲時以32億韓元（約2100萬港元）買入位於首爾論峴洞的高級住宅。不過，因裝修問題及受感情事所困擾，所以具荷拉亦即未有搬入論峴洞的豪宅，一直繼續住在清潭洞，她亦曾經在清潭洞的家中拍攝節目，裝潢行歐陸風，是不少女生夢寐以求的dream house。

具荷拉於2012年被韓國傳媒封為「財閥偶像」第三名。（SBS影片截圖）

當時年僅22歲的她在首爾江南清潭洞買下11億韓元（約730萬港元）的三層138坪高級住宅，之後又於24歲時以32億韓元（約2100萬港元）買入位於首爾論峴洞的高級住宅。（SBS影片截圖）

如今具荷拉突然離世，據韓國媒體報道，撇除物業，具荷拉出道至今所賺的唱片、廣告及演出酬勞等合計約有50億韓元（約3300萬港元），再加上兩個當時價值43億韓元（約2900萬港元）的物業，遺產估計至少有93億韓元（6200萬韓元）。具荷拉生前早已決定如果將來有什麼意外事故，所留下的資產及物業將全數交由自小照顧自己的嫲嫲分配，非常有孝心。

具荷拉位於清潭洞的豪宅於2012年以11億韓元（約730萬港元）購入，是不少女生夢寐以求的dream house。（《Soulmate》影片截圖）

生前早已決定如果將來有什麼意外事故，所留下的資產及物業將全數交由自小照顧自己的嫲嫲分配，非常有孝心。（Instagram：@koohara__）

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